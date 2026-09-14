Borsa İstanbul'da işlem gören Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES), yönetim kadrosuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Şirketin KAP bildirimine göre, 29 Nisan 2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Mustafa Uğur Şimşek görevinden ayrıldı.

İSTİFA NEDENİ AÇIKLANDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada Şimşek'in, şahsi nedenleri ve gördüğü lüzum üzerine 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiği belirtildi.

İstifayla birlikte Şimşek'in görev aldığı ilgili komitelerdeki üyelikleri de boşaldı.

YENİ ÜYE SEÇİLECEK

Alves Kablo, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve ilgili komite üyelikleri için yeni isimlerin belirleneceğini açıkladı.

Yeni üye seçimlerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri doğrultusunda yasal süreler içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirket, süreçte yaşanacak gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.

ALVES SON GÜNLERDE GÜNDEMDEYDİ

ALVES'te son günlerde önemli gelişmeler yaşanmıştı. Şirket, borçları nedeniyle başlatılan icra takipleri kapsamında malvarlıkları üzerine toplam 1 milyar 62 milyon TL tutarında haciz işlendiğini açıklarken, ALVES payları Borsa İstanbul kararıyla 10 Eylül'den itibaren Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınmıştı.