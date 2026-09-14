Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), İstanbul'daki yeni projesine ilişkin önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında yüklenici ortaklıkla sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

SÖZLEŞME 15,1 MİLYAR TL'LİK GELİR ÖNGÖRÜYOR

Projenin yükleniciliğini TONA Yapı Enerji Taah. San. ve Tic. A.Ş., ASLAN Yapı ve Tic. A.Ş. ile YÜKSEKDAĞ Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'den oluşan TONA ASLAN YÜKSEKDAĞ ÜMRANİYE ADİ ORTAKLIĞI üstlenecek.

İmzalanan sözleşmeye göre Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri 15 milyar 144 milyon TL olarak belirlendi.

EMLAK KONUT'UN PAYI 6,05 MİLYAR TL

Gelir paylaşımı modelinde Emlak Konut'un şirket payı gelir oranı yüzde 40 olacak.

Buna göre Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 6 milyar 57 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

Böylece sözleşmede yer alan rakamlara göre Emlak Konut'un projeden elde edeceği şirket payı toplam geliri 6 milyar TL'nin üzerinde olacak.