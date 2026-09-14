DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş.'ye yönelik önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, Bluefarm'da yatırımcı olarak pay sahibi olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Strateji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ilave yatırım konusunda 14 Eylül 2026 tarihinde protokol imzalandığını açıkladı.

Aynı tarihte Bluefarm'ın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da gerçekleştirildi.

BLUEFARM'A 2,9 MİLYON EURO İLAVE YATIRIM

Yeni yatırım, emisyon primli sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.

Ticaret sicilindeki tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bluefarm'ın 12 milyon 727 bin 504 TL olan ödenmiş sermayesi 16 milyon 242 bin 719 TL'ye çıkarılacak.

Fon tarafından nominal bedel ve emisyon primi dahil olmak üzere Bluefarm'a toplam 2 milyon 900 bin euro ilave yatırım yapılacak.

MAXIS'İN PAYI YÜZDE 38,43'E ÇIKACAK

Sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte yatırım fonunun Bluefarm'daki pay sahipliği oranı yüzde 38,43'e yükselecek.

DCT Trading, Olağanüstü Genel Kurul kararlarının ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

YENİ KAYNAK ÜRETİM KAPASİTESİNE GİDECEK

2,9 milyon euroluk ilave yatırımla Bluefarm'a sağlanacak kaynak, şirketin devam eden yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

Kaynağın ayrıca Bluefarm'ın üretim kapasitesinin ve faaliyet ölçeğinin büyütülmesine yönelik stratejik planların hayata geçirilmesinde değerlendirilmesi planlanıyor.