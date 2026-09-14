Borsa İstanbul'da hangi şirketler hisse geri alımı yaptı? 7-11 Eylül haftasında 12 şirket kendi paylarını topladı. PAHOL, MAGEN ve DAGI işlemleri öne çıktı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alımları geçen hafta da devam etti. 7-11 Eylül haftasında 12 şirket kendi hisselerinde alım yaparken, bazı şirketlerin milyonlarca lotluk işlemleri dikkat çekti. Haftanın en yüksek tek günlük geri alımı 10 milyon lotla Pasifik Holding'den (PAHOL) geldi.
PAHOL'DAN TEK GÜNDE 10 MİLYON LOTLUK ALIM
Haftanın dikkat çeken işlemlerinden biri Pasifik Holding (PAHOL) tarafından gerçekleştirildi.
Şirket, 10 Eylül Perşembe günü 10 milyon lot PAHOL payını geri aldı. Böylece PAHOL, paylaşılan günlük işlemler arasında haftanın en yüksek miktarlı tek günlük geri alımına imza attı.
GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN 12 ŞİRKET
7 Eylül Pazartesi
|Hisse
|Şirket
|Geri alınan pay
|AHGAZ
|Ahlatcı Doğal Gaz
|375.000 lot
|ENERY
|Enerya Enerji
|1.150.000 lot
|DAGI
|Dagi Giyim
|1.075.421 lot
|NTHOL
|Net Holding
|250.000 lot
|MAGEN
|Margün Enerji
|1.734.353 lot
|EKIM
|Ekim Turizm
|100.000 lot
|ORGE
|Orge Enerji
|1.102.441 lot
8 Eylül Salı
|Hisse
|Şirket
|Geri alınan pay
|AHGAZ
|Ahlatcı Doğal Gaz
|415.000 lot
|ENERY
|Enerya Enerji
|1.000.000 lot
|MAGEN
|Margün Enerji
|3.782.118 lot
|DAGI
|Dagi Giyim
|1.190.000 lot
|ORGE
|Orge Enerji
|236.537 lot
|EKIM
|Ekim Turizm
|90.000 lot
9 Eylül Çarşamba
|Hisse
|Şirket
|Geri alınan pay
|AHGAZ
|Ahlatcı Doğal Gaz
|389.275 lot
|ENERY
|Enerya Enerji
|411.417 lot
|MAGEN
|Margün Enerji
|1.328.377 lot
|EKIM
|Ekim Turizm
|100.000 lot
|DAGI
|Dagi Giyim
|757.827 lot
|ORGE
|Orge Enerji
|70.000 lot
10 Eylül Perşembe
|Hisse
|Şirket
|Geri alınan pay
|NTHOL
|Net Holding
|200.000 lot
|AHGAZ
|Ahlatcı Doğal Gaz
|30.902 lot
|ENERY
|Enerya Enerji
|517.098 lot
|MAGEN
|Margün Enerji
|1.958.317 lot
|EKIM
|Ekim Turizm
|477.182 lot
|**
|PAHOL
|Pasifik Holding
|10.000.000 lot
|**
|DAGI
|Dagi Giyim
|500.000 lot
|EGEGY
|Egeyapı Avrupa GYO
|100.000 lot
|BALAT
|Balatacılar Balatacılık
|1.000 lot
11 Eylül Cuma
|Hisse
|Şirket
|Geri alınan pay
|NTHOL
|Net Holding
|100.000 lot
|AHGAZ
|Ahlatcı Doğal Gaz
|11.567 lot
|ENERY
|Enerya Enerji
|508.846 lot
|MAGEN
|Margün Enerji
|750.000 lot
|EKIM
|Ekim Turizm
|1.050.000 lot
|ARSAN
|Arsan Holding
|1.366.246 lot
|DAGI
|Dagi Giyim
|210.000 lot
|LIDER
|LDR Turizm
|160.000 lot
|BALAT
|Balatacılar Balatacılık
|2.000 lot
MAGEN HER İŞLEM GÜNÜNDE GERİ ALIM YAPTI
Margün Enerji (MAGEN) de haftanın öne çıkan şirketlerinden oldu. Şirket beş işlem gününün tamamında kendi hisselerinde geri alım yaptı.
MAGEN'in günlük işlemleri şöyle gerçekleşti;
|Tarih
|Geri alınan pay
|7 Eylül
|1.734.353 lot
|8 Eylül
|3.782.118 lot
|9 Eylül
|1.328.377 lot
|10 Eylül
|1.958.317 lot
|11 Eylül
|750.000 lot
|Toplam
|9.553.165 lot