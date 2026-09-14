Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alımları geçen hafta da devam etti. 7-11 Eylül haftasında 12 şirket kendi hisselerinde alım yaparken, bazı şirketlerin milyonlarca lotluk işlemleri dikkat çekti. Haftanın en yüksek tek günlük geri alımı 10 milyon lotla Pasifik Holding'den (PAHOL) geldi.

PAHOL'DAN TEK GÜNDE 10 MİLYON LOTLUK ALIM

Haftanın dikkat çeken işlemlerinden biri Pasifik Holding (PAHOL) tarafından gerçekleştirildi.

Şirket, 10 Eylül Perşembe günü 10 milyon lot PAHOL payını geri aldı. Böylece PAHOL, paylaşılan günlük işlemler arasında haftanın en yüksek miktarlı tek günlük geri alımına imza attı.

GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN 12 ŞİRKET

7 Eylül Pazartesi

Hisse Şirket Geri alınan pay AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz 375.000 lot ENERY Enerya Enerji 1.150.000 lot DAGI Dagi Giyim 1.075.421 lot NTHOL Net Holding 250.000 lot MAGEN Margün Enerji 1.734.353 lot EKIM Ekim Turizm 100.000 lot ORGE Orge Enerji 1.102.441 lot

8 Eylül Salı

Hisse Şirket Geri alınan pay AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz 415.000 lot ENERY Enerya Enerji 1.000.000 lot MAGEN Margün Enerji 3.782.118 lot DAGI Dagi Giyim 1.190.000 lot ORGE Orge Enerji 236.537 lot EKIM Ekim Turizm 90.000 lot

9 Eylül Çarşamba

Hisse Şirket Geri alınan pay AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz 389.275 lot ENERY Enerya Enerji 411.417 lot MAGEN Margün Enerji 1.328.377 lot EKIM Ekim Turizm 100.000 lot DAGI Dagi Giyim 757.827 lot ORGE Orge Enerji 70.000 lot

10 Eylül Perşembe

Hisse Şirket Geri alınan pay NTHOL Net Holding 200.000 lot AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz 30.902 lot ENERY Enerya Enerji 517.098 lot MAGEN Margün Enerji 1.958.317 lot EKIM Ekim Turizm 477.182 lot ** PAHOL Pasifik Holding 10.000.000 lot ** DAGI Dagi Giyim 500.000 lot EGEGY Egeyapı Avrupa GYO 100.000 lot BALAT Balatacılar Balatacılık 1.000 lot

11 Eylül Cuma

Hisse Şirket Geri alınan pay NTHOL Net Holding 100.000 lot AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz 11.567 lot ENERY Enerya Enerji 508.846 lot MAGEN Margün Enerji 750.000 lot EKIM Ekim Turizm 1.050.000 lot ARSAN Arsan Holding 1.366.246 lot DAGI Dagi Giyim 210.000 lot LIDER LDR Turizm 160.000 lot BALAT Balatacılar Balatacılık 2.000 lot

MAGEN HER İŞLEM GÜNÜNDE GERİ ALIM YAPTI

Margün Enerji (MAGEN) de haftanın öne çıkan şirketlerinden oldu. Şirket beş işlem gününün tamamında kendi hisselerinde geri alım yaptı.

MAGEN'in günlük işlemleri şöyle gerçekleşti;