Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2027 yılı vergi, harç ve ceza tutarları için hesaplamalar yapılmaya başlandı.

Vergi, harç, ceza ve maktu tarifelerdeki yıllık artışta belirleyici olan Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) kesinleşmesiyle birlikte yeni yılda ödenecek tutarlar da netleşecek.

Mevcut hesaplamalar üzerinden ortaya çıkan rakamlar, özellikle IMEI kayıt ücreti, pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezalarında dikkat çeken artışlara işaret ediyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 69 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR

Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti 2026 yılında 54 bin 258 TL seviyesinde bulunuyor.

YDO artışının aynı şekilde uygulanması halinde bu tutarın 2027 yılında 68 bin 994 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Yurt dışına çıkış harcının ise 1.250 TL'den 1.580 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

PASAPORT HARCI 17 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Yeni yılda pasaport ücretlerinde de artış bekleniyor. Üç yıldan fazla süreli pasaportlar için 2026 yılında 13 bin 410 TL olan harcın, 2027'de 17 bin 52 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.

TRAFİK CEZALARI VE MTV DE ARTACAK

Yeniden Değerleme Oranı'nın etkilediği önemli kalemlerden biri de trafik cezaları olacak.

Mevcut hesaplamaya göre 2 bin TL seviyesindeki en düşük radar cezasının 2027 yılında 2 bin 543 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

1301-1600 cc motor hacmine sahip 1-3 yaş arasındaki otomobiller için 12 bin 28 TL olan MTV'nin ise 15 bin 294 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 4 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Otomobiller için 2026'da 3 bin 288 TL olarak hesaplanan araç muayene ücretinin yeni yılda 4 bin 181 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

İlk tesis özel iletişim vergisinin 700 TL'den 890 TL'ye, aylık verilen vergi beyannamesindeki 791 TL'lik damga vergisinin ise 1.005 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

RAKAMLAR HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

2027 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı henüz kesinleşmedi. Oranın ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu nedenle hesaplanan yeni tutarlar kesinleşmiş zamlar değil, mevcut YDO tahmini üzerinden ortaya çıkan muhtemel rakamlar niteliğinde.

(DÜNYA GAZETESİ)