Borsa İstanbul’da halka arz endeksi, haftalık bazda yüzde 3,42’lik artışla pozitif bir performans sergiledi.

Endekste yer alan 59 şirketin 32’si haftayı değer kazanarak tamamlarken, halka arz endeksinin yılbaşından bu yana toplam getirisi yüzde 175 seviyesine ulaştı.

Haftalık fiyat hareketleri, hisselerin yıl içi ağırlıklı ortalamalarıyla kıyaslandığında yatırımcılar için oldukça farklı hikayeler sunuyor.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULAN ÇİTLEKÇİ BİRİNCİ

Haftanın en çok değer kazanan halka arz hissesi CITAS oldu. Hisse, haftalık yüzde 23,22 primle 173 TL’ye yükselerek 127,66 TL olan yıl içi ağırlıklı ortalama fiyatının yaklaşık yüzde 35 üzerine çıktı.

Yıl genelindeki en dikkat çekici performanslardan birini ise KARCL sergiledi. Haftayı yüzde 13,03 artışla 209 TL'den kapatan şirket, 91,19 TL'lik yıllık ortalamasını yüzde 129 aşmış durumda. KARCL’ın yılbaşından bu yana toplam getirisi ise yüzde 497’ye ulaştı.

ZGYO, GLRMK ve VEYAS gibi hisseler haftayı yeşil kapatmalarına rağmen kapanış fiyatları itibarıyla yıl içi ağırlıklı ortalama fiyatlarının altında işlem görmeye devam ediyor.

EN ÇOK DÜŞENLER: INTET İLK SIRADA

Haftanın en sert kaybını yüzde 18,44 düşüşle 63,90 TL’ye gerileyen INTET yaşadı. 53,60 TL fiyattan halka arz olan ve tavan serisini 5. gününde bozan hisselerde dengelenme çabası sürüyor.

Yeni halka arzlardan BKRGY ise haftalık yüzde 12,51 gerilemeyle 8,39 TL’ye inerek arz sonrası ortalamasının (yüzde 23) ve arz fiyatının altında kalmayı sürdürdü.

Öte yandan, haftalık listede en çok düşenler arasında yer almasına karşın uzun vadeli yatırımcısına yüksek getiri sunmaya devam eden hisseler de mevcut.

Örneğin BIGEN, haftayı yüzde 4,95 kayıpla 144 TL seviyesinde kapatsa da 38,25 TL'lik yıllık ortalamasının yaklaşık 3,8 kat üzerinde seyrediyor ve yılbaşından bu yana yüzde 1.517,98 getiri oranını koruyor.

Benzer şekilde AKFIS de haftalık yüzde 5,45 düşüşe rağmen yıllık ortalamasının yaklaşık iki katı seviyesinde işlem görüyor.

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