Gümüşte satışlar haftanın ilk işlem gününde hızlandı. Ons gümüş yüzde 3,3 kayıpla 62,3 dolara gerilerken, UBS değerli metalde yükseliş beklentisini korudu. Bankanın Eylül 2027 için açıkladığı 80 dolarlık hedef, güncel seviyeye göre yaklaşık yüzde 28 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

UBS GÜMÜŞ İÇİN 70, 75 VE 80 DOLAR HEDEFİ VERDİ

UBS'nin tahminlerine göre gümüşün ons fiyatının Aralık 2026'da 70 dolara ulaşması bekleniyor.

Banka, yükselişin 2027 yılında da devam edeceğini öngörüyor. UBS'nin gümüş için açıkladığı hedef fiyat takvimi şöyle;

Tarih Gümüş ons hedefi Aralık 2026 70 dolar Mart 2027 75 dolar Haziran 2027 75 dolar Eylül 2027 80 dolar

Mevcut seviyeler dikkate alındığında UBS'nin 70 dolarlık yıl sonu hedefi yaklaşık yüzde 8,6'lık yükseliş potansiyeline işaret ederken, Eylül 2027 için belirlenen 80 dolarlık hedefte bu oran yaklaşık yüzde 28'e çıkıyor.

GÜMÜŞ 80 DOLAR OLURSA GRAMI NE KADAR OLUR?

UBS'nin Eylül 2027 için açıkladığı 80 dolarlık ons hedefi, gram gümüş fiyatında da dikkat çeken bir seviyeye işaret ediyor.

Güncel dolar/TL kuru üzerinden yapılan basit hesaplamaya göre, ons gümüşün 80 dolara yükselmesi ve dolar kurunun bugünkü seviyesini koruması halinde gram gümüş yaklaşık 125 TL'ye ulaşabilir.

Gram gümüşün mevcut 98,44 TL seviyesine göre bu rakam yaklaşık yüzde 27'lik yükselişe karşılık geliyor.

Ancak Eylül 2027'de gram gümüşün gerçek fiyatını dolar/TL kuru da belirleyecek. Kurun bugünkü seviyenin üzerine çıkması halinde, ons gümüş 80 dolara ulaştığında gram fiyatı 125 TL'nin de üzerine çıkabilir.

Değerli metallerde 14 Eylül 2026 TSİ 14.51 itibarıyla son durum şöyle;

İsim Son Alış Satış Gümüş Ons / TL 3.060,31 3.058,75 3.061,87 Gümüş Ons / USD 62,94 62,91 62,97 Paladyum / US Dolar 1.277,76 1.275,82 1.279,72 Platinyum / US Dolar 1.766,31 1.764,05 1.768,58 Gümüş Gr 98,44 98,34 98,44

GÖZLER FED KARARINDA

Gümüşün kısa vadeli seyri açısından piyasaların odağında 15-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Fed toplantısı bulunuyor.

UBS, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor. Bankaya göre değerli metaller açısından yalnızca faiz kararı değil, karar sonrasında verilecek mesajların piyasalar tarafından nasıl yorumlanacağı da önem taşıyor.

Fed'in beklenenden daha şahin bir görünüm ortaya koyması dolar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilirken, doların belirgin şekilde güçlenmemesi gümüşün yeniden toparlanmasını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.