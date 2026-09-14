Haftalık bazda yüzde 1,8’den fazla gerileyerek 4.288 dolar seviyelerine çekilen ons altın ve 6.732 TL seviyelerine gerileyen gram altındaki bu düşüşü UBS, yatırımcılar için stratejik bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

UBS’İN ONS ALTIN İÇİN KADEMELİ 5.400 DOLAR HEDEFİ

UBS’in son raporuna göre banka, kısa vadeli faiz baskısının kademeli olarak aşılacağını ve altının önümüzdeki aylarda yeniden yükseliş trendine gireceğini öngörüyor.

Banka, Eylül 2027 için koyduğu 5.400 dolar hedefiyle mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık yüzde 24’lük bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Öte yandan bu seviye, altının yıl içinde test ettiği 5.594 dolarlık tarihi zirve rekorunun bir miktar altında kalarak yükseliş alanının uzun vadede daha da genişleyebileceğini ortaya koyuyor.

Dönem / Tarih Hedef Fiyat (Ons/Dolar) Beklenen Yükseliş Potansiyeli Aralık 2026 4.600 Dolar %7,2 Mart 2027 5.000 Dolar %16,5 Haziran 2027 5.200 Dolar %21,2 Eylül 2027 5.400 Dolar %24,1

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN VE SINIRLAYAN TEMEL DİNAMİKLER

UBS analistleri, altın piyasasının önündeki fırsatları ve riskleri şu başlıklar altında topluyor:

• Fed ve Yüksek Faiz Baskısı (Risk): Banka, Fed’in 2026 yılında iki faiz artırımı gerçekleştirebileceğini öngörüyor. Yüksek reel faiz ortamı, getiri sağlamayan bir varlık olan altının fırsat maliyetini artırarak kısa vadeli baskı oluşturuyor.

• Merkez Bankalarının Devam Eden Talebi (Fırsat): Küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejisi ve ABD Doları cinsi varlıklara olan bağımlılığı azaltma isteği, altın talebine güçlü bir taban oluşturuyor.

• ETF’lere Rekor Girişler: Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, ağustos ayında altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) 18 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Toplam varlıkların 4.189 ton ile tarihi rekor seviyeye ulaşması, kurumsal yatırımcının altındaki uzun vadeli boğa beklentisini doğruluyor.

• Makroekonomik ve Jeopolitik Risk Korunması: Süregelen enflasyonist baskılar, jeopolitik gerilimler ve mali/parasal güvenilirlik endişeleri, altının güvenli liman niteliğini ön plana çıkararak yüksek reel faizlerin yarattığı olumsuzlukları dengeleme potansiyeli taşıyor.

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