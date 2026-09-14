İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 8 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut 960.336.000 TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100 oranında bedelsiz artırarak 1.920.672.000 TL’ye yükseltecek.

• Artırım Tutarı: 960.336.000 TL

• Kaynak: Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (642.435.188 TL) ve Geçmiş Yıl Karları (317.900.812 TL).

LIDFA SERMAYESİNİ YÜZDE 51,54 ARTIRIYOR

Lider Faktoring A.Ş., 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde mevcut 1.088.802.000 TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 51,54 oranında bedelsiz artırarak 1.650.000.000 TL’ye çıkaracak.

• Artırım Tutarı: 561.198.000 TL

• Yeni Sermaye: 1.650.000.000 TL

Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşeceği gün (15 Eylül Salı), şirketlerin hisse senetlerinin açılış fiyatları bedelsiz oranları nispetinde düzeltilerek işleme başlayacak.

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