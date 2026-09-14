Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerindeki gerileme eğilimi devam ediyor.

Temmuz ayında başlayan toparlanma süreciyle birlikte 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolara kadar yükselen toplam rezervler, bu seviyenin ardından yeniden düşüş grafiği sergilemeye başladı.

Son haftalardaki seyir şu şekilde gerçekleşti:

• 21 Ağustos: 188,4 milyar dolar

• 28 Ağustos: 188,2 milyar dolar

• 4 Eylül: 184,3 milyar dolar (Metnin ilerleyen kısımlarında 184,2 milyar dolar olarak da anılmıştır)

• 11 Eylül: 183,8 milyar dolar

TARİHİ ZİRVEDEN BU YANA YAŞANAN DEĞİŞİM

TCMB toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Bu tarihten sonra gerileyen rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar düşmüştü.

Son verilere göre 183,8 milyar dolara gerileyen toplam rezervler, kaydedilen tarihi zirvenin yaklaşık 34,4 milyar dolar gerisinde bulunuyor.

Kaynak: Matriks Haber