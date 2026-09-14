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Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği ihalelerle borçlanmaya devam ediyor. Hazine, iki ayrı devlet tahvili ihalesiyle toplam 143 milyar 965,8 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ihalelerde 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ilk ihraçları yapıldı.

Günün ilk ihalesinde 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı tamamlandı.

• Faiz Oranları: Basit faiz yüzde 36,63, bileşik faiz ise yüzde 39,98 seviyesinde oluştu.

• Teklif ve Satış: Nominal teklifin 63 milyar 933 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 34 milyar 757 milyon lira, net satış ise 34 milyar 464,5 milyon lira oldu.

• Kamusal ve PY Satışları: Kamu kurumlarından gelen 15 milyar 750 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından (PY) gelen 19 milyar 396,8 milyon liralık teklife karşılık bu kesime 9,5 milyar lira net satış yapıldı.

Hazine 143,9 milyar lira daha borçlandı, Görsel 1

4 YIL VADELİ TLREF'E ENDEKSLİ TAHVİL İHALESİ

İkinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

• Dönemsel Faiz: İhalede dönemsel faiz yüzde 18,64 olarak gerçekleşti.

• Teklif ve Satış: Nominal teklifin 113 milyar 114 milyon liraya ulaştığı ihalede nominal satış 49 milyar 631 milyon lira, net satış ise 48 milyar 851,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamusal ve PY Satışları: Kamudan gelen 5,4 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarının 112 milyar 271 milyon liralık yüksek teklifine karşılık bu kesime 30 milyar lira satış yapıldı

Kaynak: AA   |   Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır

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