Gerçekleştirilen ihalelerde 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ilk ihraçları yapıldı.

Günün ilk ihalesinde 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı tamamlandı.

• Faiz Oranları: Basit faiz yüzde 36,63, bileşik faiz ise yüzde 39,98 seviyesinde oluştu.

• Teklif ve Satış: Nominal teklifin 63 milyar 933 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 34 milyar 757 milyon lira, net satış ise 34 milyar 464,5 milyon lira oldu.

• Kamusal ve PY Satışları: Kamu kurumlarından gelen 15 milyar 750 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından (PY) gelen 19 milyar 396,8 milyon liralık teklife karşılık bu kesime 9,5 milyar lira net satış yapıldı.

4 YIL VADELİ TLREF'E ENDEKSLİ TAHVİL İHALESİ

İkinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

• Dönemsel Faiz: İhalede dönemsel faiz yüzde 18,64 olarak gerçekleşti.

• Teklif ve Satış: Nominal teklifin 113 milyar 114 milyon liraya ulaştığı ihalede nominal satış 49 milyar 631 milyon lira, net satış ise 48 milyar 851,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamusal ve PY Satışları: Kamudan gelen 5,4 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarının 112 milyar 271 milyon liralık yüksek teklifine karşılık bu kesime 30 milyar lira satış yapıldı