Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda başlatılan hak kullanım süreci, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

AYRILMA HAKKI KULLANIM DETAYLARI VE FİYATI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında yürütülen süreçte, ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,00 TL nominal değerli pay başına 38,48 TL olarak uygulanmıştır.

Söz konusu fiyat; kararın kamuya açıklandığı 6 Mart 2026 tarihinden önceki son bir aylık dönemde (04.02.2026 - 05.03.2026) borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır.

GENEL KURUL MUHALEFET ŞERHİ VE KULLANIM SONUÇLARI

Ayrılma hakkı; 6 Mart 2026 tarihi itibarıyla şirkette pay sahibi olan, genel kurul toplantısına katılarak 19’uncu gündem maddesine olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini tutanağa işleten yatırımcılar tarafından kullanıldı.

Mia Teknoloji, genel kurulda alınan karara muhalif kalarak ortaklıktan ayrılmak isteyen yatırımcılarına toplamda 26 milyon 42 bin 302 TL ödeme yaparak ayrılma hakkı sürecini sorunsuz şekilde kapattı.

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