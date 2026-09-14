Küresel piyasalarda altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği kritik faiz kararı öncesinde üst üste dördüncü haftaya taşınan baskılı seyrini sürdürüyor.

Piyasaların Fed’den 25 baz puanlık faiz artışına yüzde 87 olasılık tanıması, güçlü ABD doları ve yüksek tahvil getirileriyle birleşerek ons altındaki olası toparlanmaları sınırlıyor.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini desteklese de yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyonu beslemesi, sıkı para politikası beklentilerini diri tutarak kıymetli madenler üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Ons altının 4.330 dolar seviyelerinde yön aradığı bu süreçte, teknik açıdan 4.286 dolar desteği kritik nokta olarak izleniyor.

BORSA İSTANBUL'DA ALTINS1 SERTİFİKASINA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalardaki geri çekilme ve iç piyasada gram altının 6.700 TL seviyelerine gerilemesi, Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1) tarafında da kayıpları derinleştirdi.

14 Eylül seansında ALTINS1 günü yüzde 1,77 düşüşle 73,18 TL seviyesinden kapattı.

Gün içerisinde en yüksek 74,19 TL, en düşük ise 73,12 TL seviyelerini gören sertifikada, günlük işlem hacmi 907,52 milyon TL (907.515.375,48 TL) olarak gerçekleşti.

ALTINS1 TEKNİK VE HAREKETLİ ORTALAMA GÖSTERGELERİ

Hissedeki geri çekilmeyle birlikte fiyatın kısa vadeli hareketli ortalamasının altına sarktığı görülüyor.

ALTINS1 için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü seans kapanışı itibarıyla teknik ve hareketli ortalama göstergeleri şu şekilde:

• Kapanış Fiyatı: 73,18 TL

• Günlük Değişim: Yüzde -1,77 (-1,320 TL)

• Gün İçi En Yüksek / En Düşük: 74,19 TL / 73,12 TL

• 20 Günlük Hareketli Ortalama: 75,614 TL

• 52 Günlük Hareketli Ortalama: 72,214 TL



• Aylık En Yüksek / En Düşük: 80,25 TL / 72,34 TL

• 52 Haftalık (Yıllık) En Yüksek / En Düşük: 116,65 TL / 56,64 TL

ALTINS1 fiyatının 20 günlük ortalaması olan 75,61 TL seviyesinin altına inmesi teknik olarak zayıflamaya işaret ederken, aşağıda 52 günlük ortalama olan 72,21 TL seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak takip ediliyor.

Fed kararı açıklanana kadar altın piyasasındaki yüksek volatilitenin korunması bekleniyor.

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