Tera Grubu, son dönemde Pusula Portföy fonlarında yaşanan dalgalanmaların ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştığı açıklamada, devir sürecinin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığının altını çizdi.

"YÖNETSEL HAKLAR VE SORUMLULUK HENÜZ TERA GRUBU'NDA DEĞİL"

Açıklamada, Pusula Finans Holding A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik taraflar arasında temel şartlarda mutabakat sağlandığı hatırlatılmakla birlikte, mevcut durum şu net ifadelerle vurgulandı:

• Mülkiyet ve Yönetim: Planlanan devir işlemine konu payların mülkiyeti ve bu paylara bağlı yönetsel haklar henüz Tera Grubu şirketlerine geçmiş değildir.

• Fon Yönetimi ve Likidite: Resmi devir tamamlanana kadar Pusula Grubu şirketleri kendi mevcut kurumsal yapılarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföy ve likidite yönetimi ile katılma payı alım-satım süreçleri hâlihazırda Tera Grubu’nun sorumluluğunda bulunmamaktadır.

• Finansal Ayrışma: Devir öncesinde Pusula Portföy fonlarında ortaya çıkabilecek kısa vadeli likidite ihtiyaçları veya katılma payı iade taleplerinin Tera Grubu’nun finansal gücü ve faaliyetleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiği belirtildi.

"STRATEJİK BİR ADIM, SAĞDUYU VE İTİDAL ŞART"

Devir sürecinin sadece bir pay alımı değil, Pusula Grubu şirketlerinin altyapısını Tera Grubu’nun finansal gücüyle birleştirme adımı olduğunu vurgulayan şirket, geçiş dönemine ilişkin şu mesajları verdi:

• Kurumsal Onaylar Bekleniyor: Planlanan pay devrinin tamamlanması; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili düzenleyici/denetleyici kurumların resmi onaylarına tabidir.

• Yatırımcılara Çağrı: Geçiş dönemindeki kısa vadeli gelişmelerin sürecin nihai sonucuymuş gibi değerlendirilmemesi gerektiği ifade edilerek, yatırımcıların karar alırken resmi açıklamaları esas alması ve süreci sağduyuyla takip etmesi istendi.

Devir işleminin resmi kurum izinleriyle birlikte tamamlanmasının ardından, Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu bünyesinde daha güçlü, sürdürülebilir ve entegre bir finansal yapıya dönüştürülmesinin hedeflendiği kamuoyuna duyuruldu.

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