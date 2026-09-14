Fon, Çin'in en hızlı büyüyen kahve zinciri Luckin Coffee’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık dev bir stratejik azınlık yatırımı yapmak üzere anlaşma sağladı.

Mubadala, 2024 yılında Getir’in Türkiye operasyonlarında kontrolü devralmak amacıyla şirkete 250 milyon dolarlık yeni bir sermaye aktarımı gerçekleştirmişti.

Ancak devam eden kurumsal ve operasyonel yeniden yapılanma süreci, Abu Dabi fonunun pazardan tamamen çıkış kararı almasıyla sonuçlandı.

• GetirAraç: Şirketin araç paylaşım kolu Tiktak’a devredildi.

• Yemek Teslimatı ve Hızlı Market: Getir'in teslimat faaliyetleri küresel dev Uber’e satıldı.

Bu varlık satışlarıyla birlikte Getir yatırımlarını tamamen tasfiye eden Mubadala, sermayesini tüketici pazarında ivme yakalayan Çin’e yönlendirdi.

LUCKİN COFFEE’DE HİSSESİ YÜZDE 22,1’E ULAŞACAK

Mubadala, bu hamleyle Luckin Coffee’nin mevcut ana hissedarı Centurium Capital ile ortaklık kurarak şirkette kritik bir azınlık pozisyonu elde ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan resmi bildirimlere göre; Mubadala ve Centurium Capital ile bağlantılı oluşumların Luckin Coffee üzerindeki toplam intifa hakkı ve oy payı yüzde 22,1 seviyesine çıkacak.

36 BİN MAĞAZALI DEV KAHVE ZİNCİRİ

Çin’de kahve tüketim alışkanlıklarının hızla değişmesinden yararlanan ve pazar liderliğini sürdüren Luckin Coffee, güçlü finansal ve operasyonel verileriyle öne çıkıyor:

• Mağaza Sayısı: 30 Haziran itibarıyla 36 binden fazla aktif mağaza.

• Müşteri Tabanı: Yaklaşık 500 milyon kayıtlı kullanıcı.

• Çeyreklik Gelir: İkinci çeyrekte geliri yüzde 29 artışla 15,9 milyar yuana (2,4 milyar dolar) ulaştı.

• Faaliyet Kârı: İkinci çeyrek faaliyet kârı yüzde 22 yükseliş kaydederek 2,1 milyar yuan oldu.

Kaynak: Haber Hürriyeti