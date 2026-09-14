Trafiğe çıkmanın zorunlu maliyetlerinden biri daha arttı. Eylül ayıyla birlikte zorunlu trafik sigortası tarifesine yüzde 2 zam gelirken, araç sahiplerinin ödeyeceği yeni primler de belli oldu. Poliçesi bulunmayan araçlar ise denetimlerde trafikten men edilerek otoparka çekilebiliyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK SİGORTASI NE KADAR?

İstanbul'da otomobiller için 4. basamakta uygulanacak tavan prim 19 bin 405 TL olarak belirlendi.

Riskin en yüksek olduğu 0. basamakta prim 58 bin 214 TL'ye kadar çıkarken, en düşük risk grubundaki 8. basamak sürücüler için tutar 9 bin 702 TL oldu.

Böylece aynı şehirde ve aynı araç grubunda sürücünün hasar basamağına göre ödeyeceği trafik sigortası primi arasında ciddi fark oluştu.

ANKARA VE İZMİR'DE YENİ PRİMLER

Ankara'da 0. basamakta bulunan otomobil sahipleri için tavan prim 56 bin 566 TL olarak belirlenirken, 8. basamakta bu rakam 9 bin 428 TL oldu.

İzmir'de ise 0. basamak için 54 bin 919 TL, 8. basamak için 9 bin 153 TL'lik tutar açıklandı.

Şehir 0. Basamak 8. Basamak İstanbul 58.214 TL 9.702 TL Ankara 56.566 TL 9.428 TL İzmir 54.919 TL 9.153 TL

TİCARİ ARAÇLARDA 423 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Ticari araçlarda uygulanacak trafik sigortası primleri ise otomobillerin oldukça üzerine çıkıyor.

Yeni tarifeye göre otobüs grubunda risk durumuna bağlı olarak uygulanabilecek en yüksek prim 423 bin 661 TL'ye kadar ulaşıyor.

TRAFİK SİGORTASI OLMAYAN ARAÇLARA YAPTIRIM! TRAFİĞE ÇIKILMASI YASAK

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması yasak. Denetimlerde geçerli poliçesi olmadığı belirlenen araçlar için cezai işlem uygulanmasının yanı sıra araç trafikten men edilebiliyor.

Poliçenin zamanında yenilenmemesi de sürücünün daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin poliçe bitiş tarihlerini takip etmeleri önem taşıyor.