Emlakjet’in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 kira raporu, kiralık konut piyasasında çarpıcı bir tabloyu gözler önüne serdi.

Verilere göre konut kiraları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,3 artış kaydederken, genel enflasyondan arındırılmış reel değişim ise -yüzde 7,1 olarak hesaplandı.

Reel kira değişiminin negatif seyretmesi kira bedellerinin gerilediği anlamına gelmezken, kira artış hızının genel tüketici enflasyonunun gerisinde kaldığını gösterdi.

ŞEHİRLER ARASI KİRA UÇURUMU: EN YÜKSEK KİRA İSTANBUL’DA

Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut kirasının en yüksek gerçekleştiği şehir 45 bin 510 TL ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla tatil beldeleri ve diğer büyükşehirler takip etti:

• İstanbul: 45.510 TL (Türkiye ortalamasının yüzde 62,3 üzerinde)

• Muğla: 40.940 TL

• Ankara: 34.440 TL

• İzmir: 33.369 TL

• Antalya: 29.306 TL

• Bursa: 24.207 TL

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALAR REEL OLARAK GERİLEDİ

Büyükşehirlerdeki yıllık kira değişimleri incelendiğinde, İstanbul’un diğer illerden belirgin biçimde ayrıştığı görüldü.

İstanbul, beş büyük şehir arasında yıllık bazda reel kira artışı kaydedilen tek şehir unvanını aldı.

Şehir Yıllık Nominal Değişim (%) Yıllık Reel Değişim (%) İstanbul %44,0 +%9,4 Ankara %20,5 -%8,5 İzmir %19,3 -%9,4 Antalya %24,1 -%5,7 Bursa %17,4 -%10,8

"İSTANBUL'DAKİ AYRIŞMA SOSYAL KİRALIK KONUT ARZINI ZORUNLU KILIYOR"

Rapor sonuçlarını değerlendiren Emlakjet ve Endeksa CEO'su Görkem Öğüt, İstanbul’da ortalama kiranın 45 bin TL’yi aşması ve reel artışın yüzde 9,4’e ulaşmasının ciddi bir konut arzı sorununa işaret ettiğini vurguladı.

Öğüt, kiralık sosyal konut projelerinin vatandaşların erişilebilir fiyatlı konuta ulaşabilmesi için kritik bir adım olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'un Türkiye genelinden bu derece ayrışması, kiralık konut arzını artırmaya yönelik uygulamaların hayati önemini kanıtlıyor. Projelerin; ihtiyaç yoğunluğuna göre ilçe ve mahalle ölçeğindeki güncel veriler esas alınarak planlanması, hem erişilebilirliği artıracak hem de kira piyasasında kalıcı bir denge sağlayacaktır."