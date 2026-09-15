53,60 TL fiyatla halka arz olan ve işlem görmeye başladıktan sonra tavan serisini yalnızca 4 gün sürdürebilen hisse, 5. gününde tavan bozarak sert bir düzeltme sürecine girdi.

Tam 7 gündür aralıksız düşüş kaydeden hisse senedinde dengelenme çabası sürerken, takas ve aracı kurum verilerinde Bank of America (BofA) kaynaklı satışlar öne çıktı. INTET bugün yüzde 2'yi aşan düşüşle 60 liranın altına indi.

INTET NET SATIŞ TARAFI

Satış kanalında BofA, saat 15:38 itibarıyla toplam net satışların yüzde 61,83'ünü tek başına gerçekleştirerek hisse üzerindeki ana baskı unsuru oldu:

• Bank of America: -1.049.184 lot (Yüzde 61,83 pay) – Maliyet: 61,890 TL

• Yapı Kredi Yatırım: -181.615 lot (Yüzde 10,70 pay) – Maliyet: 62,600 TL

• Osmanlı Yatırım: -135.093 lot (Yüzde 7,96 pay) – Maliyet: 61,369 TL

• Vakıf Yatırım: -128.920 Lot (Yüzde 7,60 pay) – Maliyet: 61,572 TL

• Tera Yatırım: -60.776 lot (Yüzde 3,58 pay) – Maliyet: 65,407 TL

• Diğer: -141.306 lot (Yüzde 8,33 pay)

INTET NET ALIŞ TARAFI

Yabancı kurumun karşı tarafında ise alımlar daha çok yerli aracı kurumlar ve bireysel yatırımcı dağılımına yayıldı:

• Ziraat Yatırım: 303.796 lot (yüzde 17,90 pay) – Maliyet: 63,055 TL

• İş Yatırım: 294.796 lot (yüzde 17,37 pay) – Maliyet: 61,601 TL

• Ak Yatırım: 242.121 lot (yüzde 14,27 pay) – Maliyet: 61,500 TL

• İnfo Yatırım: 143.952 lot (yüzde 8,48 pay) – Maliyet: 60,991 TL

• Halk Yatırım: 116.421 lot (yüzde 6,86 pay) – Maliyet: 62,101 TL

• Diğer: 595.808 lot (yüzde 35,11 pay)

Uzmanlar, halka arz sonrasında erken tavan bozan hisselerde kurumsal fonların takas pozisyonlarının ve hacim dengelenmesinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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