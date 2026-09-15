BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,70 değer kaybı kaydederek 13.994,44 puana geriledi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi ise yüzde 1,55 değer kaybetti.

Günün en çok kazandıran alt sektörü yüzde 1,27 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 3,33 düşüşle bilişim sektörü olarak kayıtlara geçti.

Teknik açıdan BIST 100 için 13.900 ve 13.800 seviyeleri destek, 14.100 ve 14.200 seviyeleri ise direnç konumunda.

SAAT 14:30 İTİBARIYLA HİSSELERDE PARA TRAFİĞİ

Endeksteki geri çekilmeyle birlikte piyasada aktif para çıkışının yoğunlaştığı ve para girişinin yaşandığı hisselerde dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.

Türk Hava Yolları, 710 milyon TL’yi aşan net çıkışla nakit çıkışının en yüksek gerçekleştiği hisse oldu.

• THYAO (Türk Hava Yolları): -710.460.544 TL (Son Fiyat: 291,75 TL | Değişim: -yüzde 1,27)

• YKBNK (Yapı Kredi Bankası): -268.884.991 TL (Son Fiyat: 35,58 TL | Değişim: -yüzde 2,89)

• AKBNK (Akbank): -259.979.206 TL (Son Fiyat: 70,70 TL | Değişim: -yüzde 2,55)

• SAHOL (Sabancı Holding): -150.288.026 TL (Son Fiyat: 91,85 TL | Değişim: -Yüzde 3,26)

• ASTOR (Astor Enerji): -149.590.274 TL (Son Fiyat: 276,50 TL | Değişim: -Yüzde 2,12)

• TUPRS (Tüpraş): -142.624.378 TL (Son Fiyat: 405,00 TL | Değişim: -Yüzde 2,59)

• BIMAS (BİM Mağazalar): -123.191.555 TL (Son Fiyat: 418,50 TL | Değişim: -Yüzde 2,62)

• EKGYO (Emlak Konut GYO): -121.693.742 TL (Son Fiyat: 20,12 TL | Değişim: -Yüzde 2,24)

En Çok Para Girişi Yaşanan Hisseler



Genel piyasa düşüşüne rağmen net para girişi sağlayan hisseler arasında Koç Holding ilk sırada yer aldı.

• KCHOL (Koç Holding): +50.609.778 TL (Son Fiyat: 219,30 TL | Değişim: -Yüzde 2,75)

• EUPWR (Europower Enerji): +45.159.540 TL (Son Fiyat: 73,90 TL | Değişim: +Yüzde 2,64)

• TOASO (Tofaş Oto): +44.244.198 TL (Son Fiyat: 285,25 TL | Değişim: +Yüzde 0,35)

• GESAN (Girişim Elektrik): +33.136.175 TL (Son Fiyat: 61,80 TL | Değişim: +Yüzde 1,15)

• EFOR (Efor Çay Sanayi): +26.108.956 TL (Son Fiyat: 20,62 TL | Değişim: +Yüzde 1,58)

• TKFEN (Tekfen Holding): +24.124.849 TL (Son Fiyat: 234,70 TL | Değişim: +Yüzde 8,51)

• DSTKF (Destek Finansal Faktoring): +21.491.540 TL (Son Fiyat: 2.655,00 TL | Değişim: +Yüzde 1,92)

• SISE (Şişecam): +18.386.300 TL (Son Fiyat: 42,94 TL | Değişim: -Yüzde 1,33)

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