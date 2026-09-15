MKK tarafından yapılan bildirime göre, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) tarafından gerçekleştirilen 2. taksit temettü ödemesi 14 Eylül 2026 tarihinde tamamlandı.

Şirketin temettü ödemesinde hisse başına brüt 0,6087844 TL, net 0,5174667 TL ödeme gerçekleştirildi.

Böylece PLTUR yatırımcılarının ikinci taksit temettü ödemeleri hesaplarına geçti.

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