Borsa İstanbul’da işlem gören TREND GYO (TDGYO) hisseleri bugün yüzde 9,99 yükselişle 20,48 TL’ye çıkarak tavan oldu. Alım yapan aracı kurumlar belli oldu.
Hisse haftalık bazda yüzde 21,76, aylık bazda ise yüzde 23,08 kazandırdı. TSİ 13.12 itibarıyla TDGYO hissesinde en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.
ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|Tacirler
|276.432
|%26,89
|Deniz
|163.309
|%15,88
|Halk
|157.800
|%15,35
|Vakıf
|112.652
|%10,96
|Phillip
|106.771
|%10,39
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|Destek Yatırım
|-248.349
|%24,16
|İş
|-219.908
|%21,39
|Midas
|-139.823
|%13,60
|Garanti
|-117.994
|%11,48
|AK
|-78.897
|%7,67
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