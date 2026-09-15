Hisse haftalık bazda yüzde 21,76, aylık bazda ise yüzde 23,08 kazandırdı. TSİ 13.12 itibarıyla TDGYO hissesinde en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Tacirler 276.432 %26,89 Deniz 163.309 %15,88 Halk 157.800 %15,35 Vakıf 112.652 %10,96 Phillip 106.771 %10,39

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Destek Yatırım -248.349 %24,16 İş -219.908 %21,39 Midas -139.823 %13,60 Garanti -117.994 %11,48 AK -78.897 %7,67

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