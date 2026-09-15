Tera Portföy Yönetim A.Ş., 15 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde iki hisseye yönelik işlemlerini açıkladı.

Buna göre Tera Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu fonların portföylerinde bulunan Ruzye Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RUZYE) paylarında 11 Eylül 2026 tarihinde alım ve satım işlemleri gerçekleştirildi.

RUZYE'DE PAY ORANI YÜZDE 3'Ü AŞTI

Tera Portföy tarafından RUZYE pay piyasasında 1 milyon 46 bin 193 nominal pay alımı ve 264 bin 68 nominal pay satışı gerçekleştirildi.

İşlemler sonucunda Tera Portföy’ün RUZYE sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 2,719347’den yüzde 3,003756’ya yükseldi.

EFOR'DA 13,4 MİLYON LOTLUK ALIM

Tera Portföy’ün dikkat çeken bir diğer işlemi ise Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) hisselerinde gerçekleşti.

Tera Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu fonların portföylerinde 11 Eylül 2026 tarihinde 13 milyon 477 bin 304 nominal pay alımı yapıldı.

Gerçekleştirilen işlemlerin ardından Tera Portföy’ün EFOR sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 2,769276’dan yüzde 3,388069’a çıktı.

Söz konusu işlemler, Tera Portföy’ün hem RUZYE hem de EFOR hisselerindeki pay oranını artırdığını ortaya koydu.

Tera Portföy, 11 Eylül’de TKNKA’da 418 bin 408, MANAS’ta ise 10 milyon 150 bin 110 nominal pay aldı. İşlemler sonrası pay oranları sırasıyla yüzde 5,15 ve yüzde 17,92’ye yükseldi. Ayrıca DOH, TLY ve THF fonlarının MANAS’taki fiili dolaşım payı yüzde 20,54’e çıktı

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