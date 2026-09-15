Altın ve gümüş fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini korurken Çinli bilim insanlarından ses getirecek bir keşif geldi. Batı Pasifik'te deniz tabanını araştıran ekip, altın ve gümüş açısından son derece zengin olduğu belirtilen yeni bir mineral sahası buldu. Cevherde ton başına 15,4 gram altın ve 1,27 kilograma kadar gümüş tespit edildi.

TON BAŞINA 1,27 KİLOGRAM GÜMÜŞ

Keşfedilen sahadaki değerli metal yoğunluğu araştırmacıların dikkatini çekti. Tsinghua Üniversitesi Okyanus Mühendisliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve araştırmanın baş bilim insanlarından Song Shiji, deniz tabanındaki maden sahasının "son derece yüksek işletme değerine" sahip olduğunu belirtti.

Keşfin yalnızca altın ve gümüş varlığı açısından değil, değerli metallerin cevher içindeki yoğunluğu nedeniyle de önem taşıdığı ifade edildi.

1.500 METRE DERİNLİKTE KEŞFEDİLDİ

Bilim insanlarının araştırması 18 gün sürdü. Bu süreçte ekip, derinliği 1.500 metreye kadar ulaşan bölgelerde 7 derin deniz dalışı gerçekleştirdi.

Araştırmalar sırasında sıcaklığın 315 dereceyi aştığı hidrotermal kaynakların bulunduğu bölge incelendi.

Bilim insanları çalışmalar sırasında üç büyük koni biçimindeki sülfür yatağından oluşan yeni mineral sahasını tespit etti.

ALTIN VE GÜMÜŞÜN YANINDA BİR KEŞİF DAHA

Araştırmada yalnızca değerli metal kaynaklarına rastlanmadı. Bilim insanları aynı bölgede, derin denizin zorlu koşullarına uyum sağlamış benzersiz canlı topluluklarının da bulunduğunu belirledi.

Yeni keşif, deniz tabanındaki hidrotermal alanların hem değerli maden kaynakları hem de derin deniz ekosistemleri açısından taşıdığı potansiyeli yeniden gündeme getirdi.