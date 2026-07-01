Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan ve halk arasında Zultanit, bilim dünyasında ise Diaspor kristali olarak bilinen değerli taş, dünyada yalnızca Türkiye'de bulunması ve ışığa göre renk değiştiren yapısıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre yaklaşık 60 milyon yıl önce oluşan kristal, bugün uluslararası mücevher sektörünün en dikkat çeken doğal taşları arasında gösteriliyor.

DÜNYADA YALNIZCA MUĞLA'DA ÇIKARILIYOR

Takı ve mücevher kalitesindeki şeffaf Diaspor kristalleri yalnızca Muğla'nın Milas, Yatağan ve Kavaklıdere ilçeleri sınırlarında yer alan maden sahalarında çıkarılıyor.

Uzmanlar, yüksek kaliteli rezervin bir tonunun yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğunu belirtirken, Türkiye'deki toplam rezerv değerinin ise 50 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

RENK DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Diaspor taşını benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise farklı ışık kaynaklarında farklı renkler göstermesi.

Taş, gün ışığında zeytin yeşili tonlarına bürünürken, iç mekanlardaki sarı ışık altında pembe ve kızıl tonlara dönüşebiliyor.

Bu optik özellik, taşın uluslararası mücevher sektöründe büyük ilgi görmesini sağlıyor.

ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA NADİR

Uzmanlara göre Diaspor kristali, elmastan yaklaşık 10 bin kat daha nadir bulunuyor.

Taşın değeri; karat ağırlığı, berraklığı, renk geçişi ve işçilik kalitesine göre değişirken, özel tasarım mücevherlerde 100 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA TERCİH EDİYOR

Milas'tan çıkarılan Diaspor taşı, dünyaca ünlü mücevher tasarımcılarının koleksiyonlarında da yer alıyor.

Taşın kullanıldığı mücevherler Hollywood yıldızları tarafından da tercih ediliyor.

Uzmanlar, Diaspor'un yalnızca değerli bir mücevher taşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğal kaynakları arasında stratejik öneme sahip nadir bir zenginlik olduğuna dikkat çekiyor.