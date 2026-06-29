Bakır fiyatları haftanın ilk işlem gününe satış baskısıyla başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası duruşunu sürdürmesi ve doların güçlü seyrini koruması, sanayi metalleri üzerinde baskı oluşturdu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık vadeli bakır kontratları yüzde 0,7 düşüşle ton başına 13.267,50 dolar seviyesine gerilerken, Şanghay piyasasında bakır 13.330 dolar seviyesinde işlem gördü.

FED MESAJLARI BAKIRI BASKILIYOR

Fed yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına açık kapı bırakması, dolar endeksini desteklerken sanayi metalleri üzerinde satış baskısını artırdı.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonda kısmi iyileşme sinyalleri görülmesine rağmen fiyat baskılarının halen yüksek olduğunu ifade etti.

Öte yandan ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 4,1 artarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BAKIR HAZİRANI KAYIPLA KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Mayıs ayında tarihi zirveleri test eden bakır fiyatları, haziran ayında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmeye hazırlanıyor.

Piyasalarda ayrıca Trump yönetiminin rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergisi adımları da yakından takip ediliyor.

China-Base Ningbo Group işlemcisi Harry Jiang, güçlü ABD ekonomisinin doların yüksek seviyelerde kalmasını sağlayacağını ve bunun temel metaller üzerindeki baskıyı sürdürebileceğini söyledi.

GOLDMAN SACHS'TAN YENİ BAKIR TAHMİNİ

Kısa vadeli baskıya rağmen Goldman Sachs, bakıra yönelik uzun vadeli beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Banka, 2026 yıl sonu bakır fiyatı tahminini 13.735 dolar, 2027 yılı ortalama fiyat beklentisini ise 13.800 dolar seviyesine yükseltti.

Diğer baz metallerde ise alüminyum yatay seyrederken nikel yüzde 0,6 yükseldi. Singapur'da demir cevheri fiyatı ise yüzde 1 düşüşle 97,75 dolar seviyesine geriledi.