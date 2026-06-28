Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği ana gösterge olan BIST 100 endeksi, son bir yıllık süreçte yüzde 51,55'lik bir performans sergiledi.

Endeksin bu getirisi enflasyona karşı bir koruma sağlasa da bazı hisseler sergiledikleri olağanüstü performansla BIST 100’ü adeta gölgede bıraktı.

İşte son bir yılda borsanın en çok kazandıran ve yatırımcısını ihya eden ilk 10 hissesi:

HEDEF VE GUNDG YÜZDE 2500'Ü AŞARAK UÇTU

Yıllık getiri tablosunun en tepesinde, yatırımcısına en yüksek çarpanı sunan iki şirket yer aldı.

Hedef Holding (HEDEF), son bir yılda tam yüzde 2537,84 değer kazanarak 144,50 TL kapanış fiyatıyla listenin şampiyonu oldu.

Şampiyonu hemen arkasından takip eden Gündem Doğalgaz (GUNDG) ise 1500,00 TL’lik hisse fiyatına ulaşırken, yıllık bazda yüzde 2528,23 gibi devasa bir yükseliş kaydetti.

YÜZDE 1000 BARAJINI YIKAN DİĞER YILDIZLAR

Yatırımcıların son dönemde en çok ilgi gösterdiği sektörlerden olan tasarruf finansmanı, teknoloji ve faktoring şirketleri de listede ağırlığını hissettirdi.

• Katılımevim (KTLEV): Son dönemin en dikkat çeken halk arz ve büyüme hikayelerinden birine imza atarak yıllık yüzde 2195,14 kazanç sağladı ve 171,30 TL’ye ulaştı.

• Odine Solutions (ODINE): Teknoloji ve yazılım alanındaki ivmesini hisse fiyatına da yansıtan şirket, 1870,00 TL fiyatıyla yüzde 1938,15 prim yaptı.

• Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL): Finans grubunun güçlü hissesi 1501,00 TL'ye ulaşırken yatırımcısına yüzde 1572,42 getiri sundu.

• Creditwest Faktoring (CRDFA): Faktoring sektörünün getiri şampiyonu 37,50 TL fiyata ulaşarak yüzde 1019,40 yükseldi.

• Manas Enerji Yönetimi (MANAS): Enerji yönetimi ve teknoloji odaklı şirket, 30,00 TL seviyesiyle tam yüzde 1014,16 kazandırdı.

YÜZDE 800 VE YÜZDE 900'LÜK GETİRİLER

Borsanın genel seyrinden tamamen bağımsızlaşarak yatırımcısının yüzünü güldüren listenin son üç basamağında da çok güçlü performanslar yer aldı.

Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) payları son bir yılda yüzde 943,38 değer kazanarak haftayı 141,90 TL'den kapattı.

Özata Denizcilik (OZATD) hisseleri 1575,00 TL fiyata ulaşarak yatırımcısına yüzde 936,18 kazanç sağlarken, listenin son sırasında yer alan Burçelik Vana (BURVA) ise 900,00 TL seviyesiyle tam yüzde 814,63 oranında prim yaptı.

YATIRIMCIYA ÖNEMLİ NOT

Uzmanlar, BİST 100 endeksi yüzde 51,55 yükselirken bu listedeki hisselerin astronomik oranlarda prim yaptığına dikkat çekiyor.

Bu tarz yüksek getirili hisselerde çarpanların çok büyüdüğünü belirten analistler, yeni pozisyon açacak yatırımcıların şirketlerin temel rasyolarını, piyasa değerlerini ve geleceğe yönelik kârlılık planlarını incelemeden karar vermemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.