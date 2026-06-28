Borsa İstanbul'da bilanço dönemi öncesi pozisyonlanmaların hız kazandığı haziran ayının sonuna gelinirken, aracı kurumların aylık işlem performansları da netleşmeye başladı.

01.06.2026 - 26.06.2026 tarihleri arasını kapsayan haziran ayı işlem periyodunda, Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım-satım trafiği ve ağırlık verilen hisseler dikkat çekti.

Ay boyunca toplam 960.131.675 TL'lik net hacme imza atılan işlemlerde, gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) ve enerji/sanayi şirketlerindeki yoğunlaşma ön plana çıktı.

GYO HİSSELERİNE YOĞUN İLGİ: ALIM LİSTESİNİN ZİRVESİ

Tera Yatırım üzerinden haziran ayında yapılan alımlarda GYO sektörü hisseleri aslan payını aldı. İlk iki sırada yer alan şirketler, toplam alımların yarısından fazlasını oluşturdu.

• Peker GYO (PEKGY): Aylık alımların yüzde 26,84’ünü oluşturarak listenin ilk sırasında yer aldı. Tera Yatırım üzerinden 34.863.921 lot net alım gerçekleştirilirken, ortalama maliyet 13,779 TL oldu.

• Dap Gayrimenkul (DAPGM): 34.175.497 lot net alım ve yüzde 26,31’lik payla PEKGY’yi çok yakından takip etti. Bu hissedeki ortalama alım maliyeti 10,377 TL olarak kayıtlara geçti.

• Pasifik GYO (PSGYO): Listeye üçüncü sıradan giren bir diğer GYO şirketi oldu. 16.557.639 lot net alım yapılırken, ortalama maliyet 3,569 TL (yüzde 12,75 pay) seviyesinde gerçekleşti.

• Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL): Kurumun kendi holding paylarında da alım tarafı ağırlıktaydı. 8.426.359 lot net alım, 36,735 TL maliyetle gerçekleştirildi.

• Cem Zeytin (CEMZY): Alım listesinin beşinci sırasında 5.485.450 lot net alım ve 14,704 TL maliyetle yer aldı.

• Diğer: Bu hisselerin dışında kalan diğer paylardaki alımların toplamı ise 30.393.468 lot (yüzde 23,40) oldu.

SATIŞ TARAFINDA KENDİ PAYLARI VE ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Haziran ayı boyunca Tera Yatırım koridorlarında en çok elden çıkarılan ve satım yönlü pozisyon alınan hisselerin başında ise kendi aracı kurum payları (TERA) ve yenilenebilir enerji şirketleri geldi.

• Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA): Aylık bazda en agresif satış -6.441.743 lot ile şirketin kendi aracı kurum paylarında görüldü. Toplam satışların yüzde 32,88’ini oluşturan bu işlemlerin ortalama maliyeti 160,828 TL gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

• Biotrend Çevre ve Enerji (BIOEN): Satış listesinin ikinci sırasında yer alan enerji payında -2.328.752 lot net satış gerçekleştirildi. Satış maliyeti 17,486 TL (yüzde 11,89 pay) oldu.

• Selva Gıda (SELVA): -1.499.990 lot net satışla (yüzde 7,66 pay) üçüncü sırada yer aldı. (Maliyet: 2,106 TL).

• Aksa Akrilik (AKSA): Kimya ve sanayi devinde -999.900 lot net çıkış yapıldı. Ortalama satış maliyeti 11,565 TL (yüzde 5,10 pay) oldu.

• İhlas Holding (IHLAS): -696.074 lot net satış ve 1,297 TL maliyetle listenin beşinci sırasına yerleşti.

• Diğer: İlk 5 hissenin dışında kalan ve tahtadan çıkış yapılan diğer hisselerin toplam hacmi ise -7.623.590 lot (yüzde 38,92) olarak gerçekleşti.

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