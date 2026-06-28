Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi ve ana hisselerde hareketli günler yaşanırken, Akbank T.A.Ş. (AKBNK) payları 22-26 Haziran 2026 işlem haftasını çalkantılı bir seyirle geride bıraktı.

Haftalık bazda yüzde 5,62 değer kaybeden AKBNK, cuma günü gelen yüzde 0,06'lık sınırlı tepki yükselişiyle haftayı 77,25 TL seviyesinden tamamladı.

Hissede haftalık bazda en düşük 76,45 TL, en yüksek ise 83,00 TL seviyeleri test edilirken, aracı kurum dağılımı (AKD) verileri tahtada devlerin savaştığını ortaya koydu.

İLK 5 SATICI GÜÇLÜYDÜ

Hafta genelinde satıcıların alıcılara oranla daha agresif olduğu AKBNK tahtasında, ilk 5 satıcı kurum toplamda 5.190.391 lot çıkış gerçekleştirdi. İlk 5 alıcının hacmi ise 4.410.159 lot düzeyinde kaldı.

Bu dengesizlikle birlikte haftalık net satıcı dengesi -780.232 lot olarak kayıtlara geçti.

Hissede en çok satış yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

• Ak Yatırım: Toplam satışların yüzde 24,60'ını tek başına göğüsleyerek 1.671.167 lot net satış yaptı. Ortalama satış maliyeti 76,88 TL oldu.

• Deniz Yatırım: 1.500.078 lot net satışla (yüzde 22,08) tahtayı en çok zorlayan ikinci kurum oldu. (Maliyet: 76,987 TL).

• Vakıf Yatırım: 803.768 lot net satış (yüzde 11,83, Maliyet: 77,237 TL).

• Gedik Yatırım: 715.711 lot net satış (yüzde 10,54, Maliyet: 77,31 TL).

• Global Menkul: 499.667 lot net satış (yüzde 7,36, Maliyet: 76,731 TL).

YAPI KREDİ VE BOFA TOPLADI

Akbank hisselerindeki geri çekilmeyi ve 76-77 TL bandını fırsat bilen kurumsal yatırımcılar ise alım tarafında güçlü barikatlar kurdu.

Haftanın lider alıcısı Yapı Kredi Yatırım olurken, yabancı işlemlerine aracılık eden Bank of America da alıcı tarafında yer aldı.

Hisseyi sırtlayan ilk 5 kurumun detayları:

• Yapı Kredi Yatırım: Toplam net alımların yüzde 20,46'sını karşılayarak haftayı 1.389.895 lot net alım ile zirvede tamamladı. Kurumun ortalama alım maliyeti 76,791 TL oldu.

• Tacirler Yatırım: 819.567 lot net alım (yüzde 12,07, Maliyet: 77,182 TL).

• Pusula Menkul: 808.251 lot net alım (yüzde 11,90, Maliyet: 77,031 TL).

• QNB Finans Yatırım: 765.905 lot net alım (yüzde 11,28, Maliyet: 77,693 TL).

• Bank of America (BofA): 626.541 lot net alım gerçekleştirerek toplam alımların yüzde 9,22'sini sırtladı. Yabancı kurumun maliyetinin 76,508 TL ile dip seviyelere oldukça yakın gerçekleşmesi dikkat çekti.

Akbank hisseleri aylık bazda yüzde 20,7 ve yıllık bazda yüzde 31,13 getiri oranlarıyla güçlü duruşunu korusa da haftalık bazdaki yüzde 5,62'lik düzeltme trend takipçilerini tetikte tutuyor.

Tahtadaki satıcılı seyre rağmen Yapı Kredi ve Bank of America'nın maliyetlenerek karşıladığı bu lotlar, önümüzdeki hafta hissenin 77,25 TL direncinin üzerinde kalıcı olup olamayacağını belirleyecek.

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