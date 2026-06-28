Borsa İstanbul’da genel bir satış baskısının hakim olduğu 22-29 Haziran işlem haftasında, SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisseleri de piyasa trendine uyarak yüzde 7,69 değer kaybetti ve haftayı 2,52 TL seviyesinden kapattı.

Ancak hissede yaşanan bu geri çekilmeye rağmen iki aracı kurum üzerinden yapılan devasa alımlar haftaya damgasını vurdu. Piyasada satışlar yoğunlaşırken, Global Menkul ve Bulls Yatırım müşterilerinin yüklü SASA alımları dikkat çekti.

GLOBAL MENKUL’DEN HAFTALIK ALIMLARIN YÜZDE 41’İ GELDİ

Haftanın en agresif alıcısı konumunda olan Global Menkul müşterileri, SASA tahtasında toplam 715.262.299 lotluk devasa bir işlem hacmine imza attı.

• Alım Yönlü İşlemler: 514.434.455 lot

• Satış Yönlü İşlemler: 200.827.844 lot

• Ortalama Maliyet: 2,746 TL

Bu işlemlerle birlikte Global Menkul, haftayı 313.606.611 lot net alım ile tamamladı.

Bu rakam, geçtiğimiz hafta SASA hissesinde gerçekleşen toplam net alımların tek başına yüzde 41’ine denk gelirken, alımların net parasal değeri ise 861.151.083 TL olarak kayıtlara geçti.

BULLS YATIRIM ALICILARDA İKİNCİ SIRADA

Hissedeki düşüşü fırsat bilerek alım tarafında ağırlığını hissettiren bir diğer kurum ise Bulls Yatırım oldu. Bulls Yatırım müşterileri hafta boyunca SASA’da toplam 553.663.266 lot işlem gerçekleştirdi.

• Alım Yönlü İşlemler: 374.931.094 lot

• Satış Yönlü İşlemler: 178.732.172 lot

• Ortalama Maliyet: 2,709 TL

Haftalık süreçte 196.198.922 lot net alım yapan Bulls Yatırım, SASA genelindeki net alımların yüzde 26’sını üstlendi. Bu işlemlerin net TL karşılığı ise 531.413.617 TL oldu.

İKİ KURUM TOPLAM ALIMLARIN YÜZDE 67’SİNİ KARŞILADI

Özetle; Borsa genelindeki negatif hava SASA fiyatını 2,52 TL'ye kadar çekse de Global Menkul ve Bulls Yatırım üzerinden yapılan net alımlar, toplam piyasa alımlarının yüzde 67 gibi ezici bir çoğunluğunu oluşturdu.

İki kurumun haftalık net alımlarının toplam parasal değeri ise 1,39 milyar TL'yi aşarak hisseye önemli bir nakit girişi sağladı. Yatırımcılar, bu güçlü kurumsal alımların önümüzdeki hafta hisse fiyatı üzerindeki etkilerini yakından takip edecek.

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