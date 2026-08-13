Yıllık getirisiyle bir dönem yatırımcıların dikkatini çeken Hedef Holding (HEDEF) hisselerinde düşüş sürüyor. Hisse, 7 gündür taban fiyat seviyesinde işlem görüyor.

5 Ağustos'ta 389 TL seviyesinden taban olan HEDEF hisseleri, 13 Ağustos itibarıyla 175,50 TL seviyesine kadar geriledi. Hissede TSI 14.34 itibarıyla günlük kayıp yüzde 10, haftalık kayıp yüzde 46,74, aylık kayıp ise yüzde 6,65 oldu.

Buna karşın HEDEF hissesinin yıllık getirisi yüksek seviyesini koruyor. Hisse, yıllık bazda yüzde 1.792,61 yükseliş gösteriyor.

HEDEF'TE EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

TSI 14.34 itibarıyla HEDEF hissesinde en fazla net alım yapan kurum Bulls Yatırım oldu. Bulls Yatırım'ın net alımı 149.990 lot olarak gerçekleşirken, toplam alımlar içindeki payı %42,06 oldu.

Bulls Yatırım'ı 54.180 lot net alımla A1 Capital, 39.524 lot ile PhillipCapital, 21.805 lot ile Info Yatırım ve 14.899 lot ile Meksa Yatırım takip etti.

Aracı kurum Net alım (lot) Pay (%) Bulls Yatırım 149.990 %42,06 A1 Capital 54.180 %15,19 PhillipCapital 39.524 %11,08 Info Yatırım 21.805 %6,12 Meksa Yatırım 14.899 %4,18

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Hissede en fazla net satış yapan kurum ise Bank of America oldu. Kurumun net satışı 122.185 lot seviyesinde gerçekleşti.

Bank of America'nın ardından Vakıf Yatırım 61.637 lot, Yapı Kredi 51.579 lot, Deniz Yatırım 50.330 lot ve Ziraat Yatırım 22.075 lot net satış gerçekleştirdi.

Aracı kurum Net satış (lot) Pay (%) Bank of America -122.185 %34,27 Vakıf Yatırım -61.637 %17,29 Yapı Kredi -51.579 %14,47 Deniz Yatırım -50.330 %14,12 Ziraat Yatırım -22.075 %6,19

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