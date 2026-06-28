Piyasadaki satış baskısına rağmen şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı iştahı hız kesmedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı haftalık bültende yeni şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladığını duyurdu.

HAFTANIN YENİ BEDELSİZ KARARI ALAN ŞİRKETLERİ

Geçtiğimiz hafta bedelsiz sermaye artırımı kervanına katılan yeni şirketler şunlar oldu:

• Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET): Yüzde 1300 oranında bedelsiz kararı alarak hemen ardından 24 Haziran'da SPK'ya başvurdu.

• Flap Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP): Yüzde 326,66 oranında bedelsiz kararı aldı.

• İnfo Yatırım (INFO): Yüzde 100 oranında bedelsiz kararı aldığını açıkladı.

• Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL): Yüzde 87,95 oranında bedelsiz kararı aldı.

Bu yeni hamlelerle birlikte, 28 Haziran 2026 itibarıyla kuruldan onay bekleyen güncel bedelsiz sermaye artırımı süreçlerine dair tüm detaylar netleşti.

SPK’DAN BEDELSİZ ONAYI BEKLEYEN ŞİRKETLERİN GÜNCEL LİSTESİ

Yatırımcılar için en güncel veriler doğrultusunda, SPK sırasında bekleyen şirketlerin unvanları, sermaye artırım oranları ve önemli tarihleri şu şekilde:

• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA): Yüzde 4000 bedelsiz oranı ile listenin zirvesinde yer alıyor. Şirket 19 Şubat 2026'da karar alıp 20 Mayıs 2026'da SPK'ya başvurdu.

• Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS): Yüzde 2023,80 gibi yüksek bir oranda bedelsiz kararı aldı (Karar Tarihi: 16 Aralık 2025).

• Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF): Yüzde 1679 bedelsiz oranıyla onay bekleyen bir diğer yüksek oranlı şirket (Karar Tarihi: 9 Nisan 2026).

• Kuvva Gıda (KUVVA): Yüzde 1349,64 bedelsiz oranı ile dikkat çekiyor (Karar Tarihi: 8 Haziran 2026).

• İZ Yatırım Holding A.Ş (IZINV): Yüzde 1327,55 oranında bedelsiz planlıyor. Şirket 16 Haziran'da kararını revize etti.

• Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET): Yüzde 1300 oranında bedelsiz için 24 Haziran 2026'da hızlıca SPK'ya başvurdu.

• Plastikkart (PKART): Yüzde 1218,68 bedelsiz oranıyla 27 Şubat 2026'da resmi başvurusunu tamamladı.

• Odine Solutions (ODINE): Yüzde 1212,21 bedelsiz oranıyla 17 Nisan 2026'da SPK'ya başvurdu.

• Altınkılıç Gıda (ALKLC): Yüzde 1100 bedelsiz oranıyla öne çıkan şirket, 17 Haziran 2026'da SPK kapısını çaldı.

• Casa Emtia Petrol (CASA): Yüzde 1000 bedelsiz oranıyla (Karar Tarihi: 22 Eylül 2023) listede yer alıyor.

• Gezinomi (GZNMI): Yüzde 1000 bedelsiz oranıyla 7 Kasım 2025'ten bu yana onay sürecinde.

• SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Yüzde 1000 bedelsiz oranıyla 21 Nisan 2026'da SPK'ya başvurusunu iletti.

YÜZDE 100 İLE YÜZDE 950 ARASINDA BEDELSİZ BEKLEYEN DİĞER ŞİRKETLER

• Graintürk Holding (GRTHO): Yüzde 950 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 15 Haziran 2026).

• Rubenis Tekstil (RUBNS): Yüzde 900 bedelsiz oranı (26 Mart 2026'da revize edildi, Başvuru: 28 Ocak 2026).

• Bilici Yatırım (BLCYT): Yüzde 900 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 4 Haziran 2026).

• Mega Metal (MEGMT): Yüzde 860 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2026).

• Akfen İnşaat (AKFIS): Yüzde 500 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2026).

• Derlüks Yatırım Holding (DERHL): Yüzde 401,40 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2026).

• Orge Enerji (ORGE): Yüzde 400 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2026).

• Dinamik Isı (DNISI): Yüzde 334,31 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2026).

• Flap Kongre Hizmetleri (FLAP): Yüzde 326,66 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 23 Haziran 2026).

• Reeder Teknoloji (REEDR): Yüzde 300 bedelsiz oranı (19 Eylül 2025'te revize başvuru yapıldı).

• Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): Yüzde 300 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2026).

• Reysaş GYO (RYGYO): Yüzde 250 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 20 Nisan 2026).

• Katılımevim (KTLEV): Yüzde 238,16 bedelsiz oranı (18 Haziran 2026'da revize edildi, Başvuru: 6 Nisan 2026).

• Ayes Çelik Hasır (AYES): Yüzde 233,33 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2026).

• Barem Ambalaj (BARMA): Yüzde 204,76 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 19 Haziran 2026).

• Mlp Sağlık / Medical Park (MPARK): Yüzde 200 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 3 Kasım 2023).

• Mercan Kimya (MERCN): Yüzde 200 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 4 Mayıs 2026).

• YEO Teknoloji (YEOTK): Yüzde 133,80 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 13 Mayıs 2026).

• Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL): Yüzde 100 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 21 Kasım 2025).

• Reysaş Taşımacılık (RYSAS): Yüzde 100 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 20 Nisan 2026).

• Bursa Çimento (BUCIM): Yüzde 100 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 12 Haziran 2026).

• İnfo Yatırım (INFO): Yüzde 100 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 26 Haziran 2026).

YÜZDE 100'ÜN ALTINDAKİ DİĞER BAŞVURULAR

Sermaye güçlendirme adımlarında daha düşük oranları tercih eden ya da GYO/finans sektörünün getirdiği dinamiklerle başvuru yapan şirketler ise şöyle sıralanıyor:

• Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL): Yüzde 87,95 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 26 Haziran 2026).

• Tapdi Oksijen (TNZTP): Yüzde 70 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 21 Mayıs 2026).

• Halk GYO (HLGYO): Yüzde 56,25 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 6 Nisan 2026).

• Vişne Madencilik (VSNMD): Yüzde 55 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 12 Mayıs 2026).

• Lider Faktoring (LIDFA): Yüzde 51,54 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2026).

• MHR GYO (MHRGY): Yüzde 50 bedelsiz oranı (Karar Tarihi: 25 Mayıs 2026).

• Vakıf GYO (VKGYO): Yüzde 27,53 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2026).

• Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): Yüzde 20 bedelsiz oranı (Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2026).

YATIRIMCININ GÖZÜ SPK BÜLTENLERİNDE

Piyasaların yön tayin etmekte zorlandığı bu dönemde, şirketlerin iç kaynaklardan yapacağı sermaye artırımları hisse fiyatlarında çarpan düzeltmesi yaratacağı için yakından takip ediliyor.

Önümüzdeki haftalarda SPK'nın bu 42 şirketten hangilerine onay vereceği, borsa kulislerinin en önemli gündem maddesi olmaya devam edecek.

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