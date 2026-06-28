Borsa İstanbul için oldukça dalgalı ve satıcılı geçen 22-26 Haziran haftasında, BİST 100 endeksi yüzde 3,13, BİST 30 endeksi ise yüzde 2,69 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

Hisse senetlerinin büyük çoğunluğunun kırmızıya boyandığı bu zorlu süreçte, akıllı varlık yönetimiyle öne çıkan bazı yatırım fonları ezber bozdu.

İşte piyasaların yönünü aşağı çevirdiği haftada yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım fonlarının detayları:

ZİRVEDEKİLER: EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI

Haftalık bazda yatırımcısına endeks üstü getiri sağlayan fonlarda serbest fonlar ile sağlık, robotik ve genetik gibi geleceğin teknolojilerine odaklanan tematik fonların ağırlığı dikkat çekti.

• DFI - Atlas Portföy Serbest Fon: Haftanın açık ara şampiyonu oldu ve yatırımcısına yüzde 7,86 getiri sağladı.

• IZS - İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon: Yüzde 7,56 prim yaparak ikinci sıraya yerleşti.

• IRO - İstanbul Portföy Robotik Teknolojiler Serbest Fon: Küresel teknoloji trendlerini yakalayan fon, borsanın düştüğü haftada yüzde 6,42 kazandırdı.

• BVK - Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon: Faizsiz yatırım hassasiyeti olan serbest fonlar arasında öne çıkarak haftayı yüzde 5,73 yükselişle kapattı.

• GZG - Garanti Portföy Sağlık ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon: Sağlık sektöründeki küresel hareketliliği arkasına alarak yüzde 5,30 getiri sundu.

Listenin devamında getiri performansıyla göz dolduran diğer fonlar ise şöyle sıralandı:

• RIH - Re-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon: Yüzde 5,14

• YSO - Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon: Yüzde 4,93

• RPM - Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojiler Değişken Fon: Yüzde 3,59

• TLY - Tera Portföy Birinci Serbest Fon: Yüzde 3,44

• SSK - Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon: Yüzde 3,15

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ

Fon dünyasında her ne kadar kazançlar dikkat çekse de bazı fonlarda yaşanan düşüşler haftaya damgasını vurdu.

Haftanın en sert düşüşü Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonu'nda yaşandı.

Yan tahtalarda (BİST 50 dışı) yaşanan yoğun satış baskısının da etkisiyle fonun değeri haftalık bazda tam yüzde 97,56 oranında eridi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında ise emtia piyasalarındaki düzeltme hareketinin faturası ağır oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, haftalık bazda yüzde 14,30 değer kaybederek haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak kayıtlara geçti.

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