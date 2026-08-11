Türkiye'de yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesiyle birlikte fon piyasasındaki büyüme yakından takip ediliyor. ForInvest portföy büyüklüğüne göre hazırlanan "En Büyük Fonlar" listesi, yatırımcıların milyarlarca liralık birikiminin hangi fonlarda yoğunlaştığını ortaya koydu.

Listede portföy büyüklüğü 100 milyar TL'nin üzerinde bulunan çok sayıda fon yer alırken, zirvedeki fonun yönettiği varlık 262,8 milyar TL'ye ulaştı.

EN BÜYÜK FON 262,8 MİLYAR TL'Yİ YÖNETİYOR

Listenin ilk sırasında VGA kodlu fon bulunuyor. Fonun toplam portföy büyüklüğü 262,8 milyar TL seviyesinde. VGA'nın son 1 yıllık getirisi ise yüzde 54,82 olarak görülüyor.

İkinci sıradaki GEV kodlu fonun portföy büyüklüğü 192,4 milyar TL, yıllık getirisi ise yüzde 56,34 seviyesinde.

GRO kodlu fon ise 186,9 milyar TL portföy büyüklüğüyle üçüncü sırada bulunuyor. Fonun son 1 yıllık getirisi yüzde 22,12 olarak kaydedildi.

150 MİLYAR TL BARAJINI 6 FON GEÇTİ

En büyük fonlar arasında PAL, 167,3 milyar TL'lik portföy büyüklüğüyle öne çıkarken yıllık yüzde 22,12 getiri sağladı.

ONS kodlu fonun portföy büyüklüğü 153,7 milyar TL, son 1 yıllık getirisi yüzde 21,93 olurken; AMZ kodlu fon 152,8 milyar TL büyüklüğe ve yüzde 58,44'lük yıllık getiriye ulaştı.

Böylece görüntüde yer alan verilere göre portföy büyüklüğü 150 milyar TL'nin üzerinde olan 6 fon bulunuyor.

100 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDEKİ FONLAR

Listenin devamında GHA 138,3 milyar TL, EUZ 138,1 milyar TL ve YP4 137,8 milyar TL portföy büyüklüğüyle sıralanıyor.

Bu fonların son 1 yıllık getirileri sırasıyla yüzde 54,31, yüzde 22,94 ve yüzde 21,63 seviyesinde bulunuyor.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ EN YÜKSEK YATIRIM FONLARI 2026

Sıra Fon Kodu Portföy Büyüklüğü 1 Yıllık Getiri 1 VGA 262,8 Mlr TL %54,82 2 GEV 192,4 Mlr TL %56,34 3 GRO 186,9 Mlr TL %22,12 4 PAL 167,3 Mlr TL %22,12 5 ONS 153,7 Mlr TL %21,93 6 AMZ 152,8 Mlr TL %58,44 7 GHA 138,3 Mlr TL %54,31 8 EUZ 138,1 Mlr TL %22,94 9 YP4 137,8 Mlr TL %21,63 10 BGL 79,1 Mlr TL %61,10 11 ONK 74,7 Mlr TL %22,97 12 IDO 74,5 Mlr TL %22,81 13 PRY 74,3 Mlr TL %60,45 14 DLY 72,4 Mlr TL %49,85 15 DOV 70,9 Mlr TL %23,06 16 YJY 67,3 Mlr TL %22,31 17 KLU 64,7 Mlr TL %44,96 18 BGP 61,5 Mlr TL %50,83

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