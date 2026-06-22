Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız haftada yaşanan yükseliş ivmesi, kurumsal yatırımcıları da harekete geçirdi.

Piyasanın en büyük ve en istikrarlı aktörlerinden olan emeklilik fonları, endeksteki yukarı yönlü harekete paralel olarak alım tarafında oldukça agresif bir strateji izledi.

Son takas verileri incelendiğinde, fonların özellikle sigorta, bankacılık ve sanayi sektörlerine ağırlık verdiği görülüyor.

İşte kurumsal ilginin yoğunlaştığı ve emeklilik fonlarının portföylerine en çok dahil ettiği o hisseler:

ZİRVEDE SİGORTA DEVLERİ VE SANAYİ VAR

Haftalık bazda net lot değişimlerine bakıldığında, listenin ilk sırasında çok ciddi bir farkla sigorta sektörü yer alıyor.

• TURSG (Türkiye Sigorta): 689.200.121 lot ile haftanın açık ara en çok alınan ve kurumsal ilginin odak noktası olan hissesi oldu.

• SASA (Sasa Polyester): Sanayi kanadında liderliği göğüsleyen şirket, 121.580.511 lot net alımla fonların radarında ikinci sırada yer aldı.

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BANKACILIK SEKTÖRÜNE YOĞUN İLGİ

Endeksin lokomotifi konumundaki bankacılık hisseleri, emeklilik fonlarının haftalık alış listesinde ağırlığını net bir şekilde hissettirdi:

• YKBNK (Yapı Kredi): 24.675.110 lot

• AKBNK (Akbank): 20.565.269 lot

Bu iki özel bankanın yanı sıra ISCTR (İş Bankası) ve ALBRK (Albaraka Türk) gibi bankacılık hisseleri de kurumsal alımlarda öne çıkan diğer finansal varlıklar oldu.

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GAYRİMENKUL VE ENERJİ UNUTULMADI

• EKGYO (Emlak Konut GYO): Gayrimenkul sektörünün öncülerinden olan şirket, 17.889.339 lot net alımla fonların ilk 5 tercihinden biri olmayı başardı.

Emeklilik fonlarının sadece ana sektörlerle sınırlı kalmayıp, listeyi CANTE (Çan2 Termik), AKSEN (Aksa Enerji) gibi enerji hisseleri ve holding tarafında SAHOL (Sabancı Holding) ile zenginleştirdiği görülüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, bireysel yatırımcıların borsadaki kurumsal parayı takip etmesinin önemine dikkat çekiyor.

Emeklilik fonları gibi uzun vadeli ve büyük ölçekli fonların bir hisseye yoğunlaşması, o hissenin orta ve uzun vadedeki fiyat istikrarı açısından güçlü bir taban oluşturabiliyor.

Kurumsal ilginin bankacılık, sigorta ve seçici sanayi hisselerinde artış göstermesi, piyasanın genel yönü açısından da olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat A1CAP 0 0,00 % 0 18:10 MSGYO 0 0,00 % 0 18:10 MOBTL 0 0,00 % 0 18:10 MOGAN 0 0,00 % 0 18:10 MOPAS 0 0,00 % 0 18:10 Tüm Hisseler

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