Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Mahmut Sütcü’nün atanmasının ardından, yeni yönetimin alacağı stratejik kararlar piyasa aktörleri tarafından yakından takip edilirken, kulislerde özellikle halka arz süreçleri ve yatırım fonlarına getirilecek yapısal değişiklikler konuşuluyor.

Dünya Gazetesi yazarı Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın köşesine taşıdığı bilgilere göre yeni başkanın Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki uzun yıllara dayanan mali denetim geçmişi, SPK’nın yeni yol haritasının da şifrelerini veriyor.

Sektör temsilcileri, yeni dönemde "cezalandırıcı değil, eğitici ve koruyucu" bir vizyonun öne çıkacağını; spekülatif hareketlerin önlenerek küçük yatırımcının korunmasının hedeflendiğini belirtiyor.

HALKA ARZLARDA HAVA DEĞİŞİYOR

Yeni dönemde halka arz edilecek şirketlerin mali tabloları, borçluluk yapıları, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve değerleme raporları üzerinde çok daha kuralcı ve tavizsiz bir denetim mekanizması işletilecek.

FON DÜNYASINA “GÜVENLİK ŞEMSİYESİ” GELİYOR

Sektörün uzun süredir beklediği ve fon piyasasına adeta bir koruma kalkanı oluşturması öngörülen yeni fon düzenlemesinde kritik aşamaya geçildi. Geçtiğimiz mart ayında aracı kurumlar ve sektör paydaşlarının ilettiği görüşler doğrultusunda SPK, taslak üzerindeki teknik çalışmalarına son şeklini veriyor.

Kurulun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilecek olan bu "güvenlik şemsiyesi" düzenlemesinden şu yapısal adımlar bekleniyor:

• Şeffaflık ve Suistimallerin Önlenmesi: Özellikle serbest fonlar üzerinden piyasada oluşabilecek gri alanlar netleştirilecek, fon portföylerinin içerik ve işlem şeffaflığı artırılacak.

• Risk Yönetimi: Fon yönetimlerinin iç kontrol mekanizmaları sıkılaştırılarak tasarruf sahiplerinin hakları makro düzeyde korunacak.

• Dijitalleşme ve Hız: Fon kurulum, onay ve ihraç süreçleri proaktif bir yönetim anlayışıyla dijitalleştirilerek hızlandırılacak.

• GSYF Odaklı Büyüme: Girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) operasyonel süreçleri kolaylaştırılarak kurumsal yatırımcı tabanı genişletilecek.

YENİ DÖNEMİN ÖNE ÇIKAN 4 KRİTİK HAMLESİ

Maliye kökenli yeni yönetimin tavizsiz denetim anlayışı, şimdiden piyasada dört önemli başlıkta kendini hissettirmeye başladı:

1. Fiili Dolaşım Oranına “Serbest Fon” Ayarı



Yeni yönetimin attığı en stratejik adımlardan biri, fiili dolaşım oranı tanımının yeniden yapılması oldu.

Artık şirket patronlarının serbest ve özel fonlar aracılığıyla ellerinde tuttukları hisseler, fiili dolaşım hesabı kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bu hamleyle, geçmişte bazı paylarda "sözde fiili dolaşım" üzerinden suni fiyat hareketleri yaratılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2. Ortak Satışlarına Yakın Markaj ve İşlem Yasakları



Finansal darboğaz veya konkordato gibi kritik süreçlerden hemen önce hisse satışı yapan şirket ortakları yakın takibe alındı.

SPK, "makul şüphe" gerekçesiyle mevzuata dayanarak, ilgili şirket ortakları ve yöneticileri hakkında geçici işlem yasağı gibi sert tedbir kararlarını uygulamaya koydu.

3. Kurumsal Yeniden Yapılanma



SPK bünyesinde operasyonel hızı artırmak adına önemli daire başkanlıklarında görev değişimine gidildi.

Piyasa Gözetim ve Denetim, Ortaklıklar Finansmanı ve Aracılık Faaliyetleri daire başkanlıkları ile bir başkan yardımcılığı seviyesinde vekaleten atamalar gerçekleştirildi. Bu yenilenmenin bürokratik süreçleri hızlandırması bekleniyor.

4. Ağır Cezalar ve Denetimler



Piyasa dolandırıcılığı, yapay piyasa oluşturma çabaları ve bilgi suistimaline (içeriden öğrenenlerin ticareti) karşı tavizsiz tutum sürüyor.

Haftalık bültenlerle usulsüzlüklere idari para cezaları ve işlem yasakları yağarken; portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların fon yönetim süreçleri de mercek altına alındı.