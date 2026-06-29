LPG otogaz fiyatlarına 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG otogazın litre fiyatında 52 kuruşluk indirim öngörülüyor.
Beklenen indirimin 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren tabelalara yansıması bekleniyor.
29 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,29 TL
Motorin: 64,57 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,11 TL
Motorin: 64,39 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara
Benzin: 63,23 TL
Motorin: 65,64 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir
Benzin: 63,50 TL
Motorin: 65,92 TL
LPG: 31,79 TL