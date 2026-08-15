Verilere göre ilk 5 alıcının toplam net alımı 691,16 milyon lot olurken, ilk 5 satıcının net satışı 761,16 milyon lota ulaştı. Haftalık işlem dengesinde 69,99 milyon lot net satış gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da SASA hissesinin haftalık işlem dağılımında HSBC, Ziraat, Vakıf, Yapı Kredi ve Tera en fazla net alım yapan kurumlar arasında yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Kurum Net Alım Pay Maliyet HSBC 176.280.742 %17,71 2,369 TL Ziraat 156.264.210 %15,70 2,359 TL Vakıf 141.297.529 %14,19 2,409 TL Yapı Kredi 123.570.353 %12,41 2,480 TL Tera 93.750.556 %9,42 2,413 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Kurum Net Satış Pay Maliyet Ünlü -267.287.252 %26,85 2,437 TL AK -184.282.103 %18,51 2,385 TL Gedik -112.554.898 %11,31 2,380 TL İnfo -111.492.344 %11,20 2,479 TL Yatırım Finansman -85.540.025 %8,59 2,376 TL

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