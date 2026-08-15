Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hissesinden 10-14 Ağustos 2026 haftasında kurumların alım ve satım işlemleri dikkat çekti. Hisseden en çok alım satım yapanlar belli oldu.
Verilere göre ilk 5 alıcının toplam net alımı 691,16 milyon lot olurken, ilk 5 satıcının net satışı 761,16 milyon lota ulaştı. Haftalık işlem dengesinde 69,99 milyon lot net satış gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da SASA hissesinin haftalık işlem dağılımında HSBC, Ziraat, Vakıf, Yapı Kredi ve Tera en fazla net alım yapan kurumlar arasında yer aldı.
EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
|Kurum
|Net Alım
|Pay
|Maliyet
|HSBC
|176.280.742
|%17,71
|2,369 TL
|Ziraat
|156.264.210
|%15,70
|2,359 TL
|Vakıf
|141.297.529
|%14,19
|2,409 TL
|Yapı Kredi
|123.570.353
|%12,41
|2,480 TL
|Tera
|93.750.556
|%9,42
|2,413 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR
|Kurum
|Net Satış
|Pay
|Maliyet
|Ünlü
|-267.287.252
|%26,85
|2,437 TL
|AK
|-184.282.103
|%18,51
|2,385 TL
|Gedik
|-112.554.898
|%11,31
|2,380 TL
|İnfo
|-111.492.344
|%11,20
|2,479 TL
|Yatırım Finansman
|-85.540.025
|%8,59
|2,376 TL
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