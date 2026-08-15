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Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hissesinden 10-14 Ağustos 2026 haftasında kurumların alım ve satım işlemleri dikkat çekti. Hisseden en çok alım satım yapanlar belli oldu.

Verilere göre ilk 5 alıcının toplam net alımı 691,16 milyon lot olurken, ilk 5 satıcının net satışı 761,16 milyon lota ulaştı. Haftalık işlem dengesinde 69,99 milyon lot net satış gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da SASA hissesinin haftalık işlem dağılımında HSBC, Ziraat, Vakıf, Yapı Kredi ve Tera en fazla net alım yapan kurumlar arasında yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Kurum Net Alım Pay Maliyet
HSBC 176.280.742 %17,71 2,369 TL
Ziraat 156.264.210 %15,70 2,359 TL
Vakıf 141.297.529 %14,19 2,409 TL
Yapı Kredi 123.570.353 %12,41 2,480 TL
Tera 93.750.556 %9,42 2,413 TL

SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Kurum Net Satış Pay Maliyet
Ünlü -267.287.252 %26,85 2,437 TL
AK -184.282.103 %18,51 2,385 TL
Gedik -112.554.898 %11,31 2,380 TL
İnfo -111.492.344 %11,20 2,479 TL
Yatırım Finansman -85.540.025 %8,59 2,376 TL

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