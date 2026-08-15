Bank of America’nın (BofA) 10-14 Ağustos 2026 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti. Kurumun haftalık net işlem hacmi 2,78 milyar TL olurken, alım tarafında CANTE, BJKAS ve IHLAS, satış tarafında ise TSPOR, GSRAY ve AEFES öne çıktı.

BofA’nın haftalık işlem dağılımına göre kurumun net işlem hacmi 2 milyar 784 milyon 579 bin 12 TL olarak gerçekleşti.

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot) Pay CANTE 28.469.922 %6,41 BJKAS 17.528.044 %3,95 IHLAS 17.380.235 %3,91 SASA 13.864.004 %3,12 CVKMD 12.696.055 %2,86

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay TSPOR -29.179.380 %6,71 GSRAY -28.757.937 %6,62 AEFES -27.085.181 %6,23 EFOR -21.058.450 %4,85 EREGL -19.471.821 %4,48

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