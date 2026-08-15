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İş Yatırım’ın 10-14 Ağustos 2026 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerde 8,83 milyar TL net satış dikkat çekti. İşte alım satım yaptığı hisseler...

Kurumun alım tarafında SASA, HEKTS ve FRİNKY öne çıkarken, satış tarafında CWENE, ISCTR ve TDIPJ ilk sıralarda yer aldı.

İş Yatırım’ın haftalık işlem dağılımına göre kurumun net işlem hacmi -8 milyar 833 milyon 177 bin 884 TL oldu.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot) Pay
SASA 77.249.016 %12,25
HEKTS 15.752.636 %2,50
FRİNKY 11.976.103 %1,90
AEFES 11.526.058 %1,83
BTCIM 9.567.511 %1,52

İş Yatırım bu hafta satışa geçti: SASA ve CWENE zirvede, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay
CWENE -57.167.199 %7,84
ISCTR -17.432.001 %2,39
TDIPJ -14.795.713 %2,03
AOIXWV -13.123.908 %1,80
TURSG -12.790.810 %1,75

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