Kurumun alım tarafında SASA, HEKTS ve FRİNKY öne çıkarken, satış tarafında CWENE, ISCTR ve TDIPJ ilk sıralarda yer aldı.

İş Yatırım’ın haftalık işlem dağılımına göre kurumun net işlem hacmi -8 milyar 833 milyon 177 bin 884 TL oldu.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot) Pay SASA 77.249.016 %12,25 HEKTS 15.752.636 %2,50 FRİNKY 11.976.103 %1,90 AEFES 11.526.058 %1,83 BTCIM 9.567.511 %1,52

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay CWENE -57.167.199 %7,84 ISCTR -17.432.001 %2,39 TDIPJ -14.795.713 %2,03 AOIXWV -13.123.908 %1,80 TURSG -12.790.810 %1,75

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