Borsa İstanbul’da 10-14 Ağustos haftasında aracı kurumların hisse bazlı işlemleri yatırımcıların radarında olmaya devam etti. Tera Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
Tera Yatırım’ın 10-14 Ağustos 2026 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerde 22,10 milyar TL net alım öne çıktı. Kurumun alım tarafında PEKGY, SASA ve CWENE, satış tarafında ise PAHOL, ALBRK ve KUYAS ilk sıralarda yer aldı.
Tera Yatırım’ın haftalık işlem dağılımında 22 milyar 98 milyon 187 bin 725 TL net alım gerçekleşti.
TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Alım (Lot)
|Pay
|PEKGY
|148.756.439
|%22,61
|SASA
|93.750.556
|%14,25
|CWENE
|86.235.525
|%13,11
|EKGYO
|34.916.824
|%5,31
|YKBNK
|25.884.903
|%3,94
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Satış (Lot)
|Pay
|PAHOL
|-4.139.803
|%12,14
|ALBRK
|-2.137.040
|%6,27
|KUYAS
|-1.452.893
|%4,26
|EREGL
|-1.315.702
|%3,86
|AEFES
|-1.253.914
|%3,68
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