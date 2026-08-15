Tera Yatırım’ın 10-14 Ağustos 2026 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerde 22,10 milyar TL net alım öne çıktı. Kurumun alım tarafında PEKGY, SASA ve CWENE, satış tarafında ise PAHOL, ALBRK ve KUYAS ilk sıralarda yer aldı.

Tera Yatırım’ın haftalık işlem dağılımında 22 milyar 98 milyon 187 bin 725 TL net alım gerçekleşti.

TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot) Pay PEKGY 148.756.439 %22,61 SASA 93.750.556 %14,25 CWENE 86.235.525 %13,11 EKGYO 34.916.824 %5,31 YKBNK 25.884.903 %3,94

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay PAHOL -4.139.803 %12,14 ALBRK -2.137.040 %6,27 KUYAS -1.452.893 %4,26 EREGL -1.315.702 %3,86 AEFES -1.253.914 %3,68

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