Google Haberler

Borsa İstanbul’da 10-14 Ağustos haftasında aracı kurumların hisse bazlı işlemleri yatırımcıların radarında olmaya devam etti. Tera Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

Tera Yatırım’ın 10-14 Ağustos 2026 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerde 22,10 milyar TL net alım öne çıktı. Kurumun alım tarafında PEKGY, SASA ve CWENE, satış tarafında ise PAHOL, ALBRK ve KUYAS ilk sıralarda yer aldı.

Tera Yatırım’ın haftalık işlem dağılımında 22 milyar 98 milyon 187 bin 725 TL net alım gerçekleşti.

TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot) Pay
PEKGY 148.756.439 %22,61
SASA 93.750.556 %14,25
CWENE 86.235.525 %13,11
EKGYO 34.916.824 %5,31
YKBNK 25.884.903 %3,94

Tera Yatırım ın bu hafta alım-satım yaptığı hisseler belli oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay
PAHOL -4.139.803 %12,14
ALBRK -2.137.040 %6,27
KUYAS -1.452.893 %4,26
EREGL -1.315.702 %3,86
AEFES -1.253.914 %3,68

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?
Bank of America’nın (BofA) en çok aldığı hisseler belli olduBank of America’nın (BofA) en çok aldığı hisseler belli oldu

Google Haberler