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Borsa İstanbul’da 2026 yılının ikinci çeyrek bilanço dönemi sona yaklaşırken, gelecek hafta finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler belli oldu.

17-19 Ağustos tarihleri arasında toplam 12 şirketin bilançosunu açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da şirketlerin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklama dönemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ek süre verdiği şirketler dışında önümüzdeki hafta açıklanacak bilançolarla tamamlanacak.

Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takviminde 17 Ağustos Pazartesi günü 4 şirket, 18 Ağustos Salı günü 2 şirket, 19 Ağustos Çarşamba günü ise 6 şirket finansal sonuçlarını açıklayacak.

Borsada bilanço haftası! 11 şirket finansallarını açıklayacak, Görsel 1

17-19 AĞUSTOS BİLANÇO TAKVİMİ

Tarih Şirket Kod
17 Ağustos Yataş Yatak ve Yorgan YATAS
17 Ağustos BİM Birleşik Mağazalar BIMAS
17 Ağustos Şok Marketler SOKM
17 Ağustos GÜR-SEL Turizm GRSEL
18 Ağustos Ülker Bisküvi ULKER
18 Ağustos Kalekim KLKIM
19 Ağustos Bien Yapı Ürünleri BIENY
19 Ağustos Kafein Yazılım KFEIN
19 Ağustos QUA Granite QUAGR
19 Ağustos Doğuş Otomotiv DOAS
19 Ağustos Besler Gıda ve Kimya BESLR

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