Borsa İstanbul’da 2026 yılının ikinci çeyrek bilanço dönemi sona yaklaşırken, gelecek hafta finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler belli oldu.
17-19 Ağustos tarihleri arasında toplam 12 şirketin bilançosunu açıklaması bekleniyor.
Borsa İstanbul’da şirketlerin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklama dönemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ek süre verdiği şirketler dışında önümüzdeki hafta açıklanacak bilançolarla tamamlanacak.
Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takviminde 17 Ağustos Pazartesi günü 4 şirket, 18 Ağustos Salı günü 2 şirket, 19 Ağustos Çarşamba günü ise 6 şirket finansal sonuçlarını açıklayacak.
17-19 AĞUSTOS BİLANÇO TAKVİMİ
|Tarih
|Şirket
|Kod
|17 Ağustos
|Yataş Yatak ve Yorgan
|YATAS
|17 Ağustos
|BİM Birleşik Mağazalar
|BIMAS
|17 Ağustos
|Şok Marketler
|SOKM
|17 Ağustos
|GÜR-SEL Turizm
|GRSEL
|18 Ağustos
|Ülker Bisküvi
|ULKER
|18 Ağustos
|Kalekim
|KLKIM
|19 Ağustos
|Bien Yapı Ürünleri
|BIENY
|19 Ağustos
|Kafein Yazılım
|KFEIN
|19 Ağustos
|QUA Granite
|QUAGR
|19 Ağustos
|Doğuş Otomotiv
|DOAS
|19 Ağustos
|Besler Gıda ve Kimya
|BESLR
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