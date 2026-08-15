17-19 Ağustos tarihleri arasında toplam 12 şirketin bilançosunu açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da şirketlerin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklama dönemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ek süre verdiği şirketler dışında önümüzdeki hafta açıklanacak bilançolarla tamamlanacak.

Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takviminde 17 Ağustos Pazartesi günü 4 şirket, 18 Ağustos Salı günü 2 şirket, 19 Ağustos Çarşamba günü ise 6 şirket finansal sonuçlarını açıklayacak.

17-19 AĞUSTOS BİLANÇO TAKVİMİ

Tarih Şirket Kod 17 Ağustos Yataş Yatak ve Yorgan YATAS 17 Ağustos BİM Birleşik Mağazalar BIMAS 17 Ağustos Şok Marketler SOKM 17 Ağustos GÜR-SEL Turizm GRSEL 18 Ağustos Ülker Bisküvi ULKER 18 Ağustos Kalekim KLKIM 19 Ağustos Bien Yapı Ürünleri BIENY 19 Ağustos Kafein Yazılım KFEIN 19 Ağustos QUA Granite QUAGR 19 Ağustos Doğuş Otomotiv DOAS 19 Ağustos Besler Gıda ve Kimya BESLR

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