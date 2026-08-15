Madencilik ve teknoloji şirketleri, altın, bakır, uranyum, kobalt ve nikel gibi metalleri kripto tokenlere dönüştürerek yatırımcılara yeni bir yatırım modeli sunmaya hazırlanıyor. Bu model, madencilik projelerine de alternatif finansman sağlamayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, sektörün henüz erken aşamada olduğunu ve önemli riskler taşıdığını belirtiyor.

Madencilik sektörü ile kripto piyasasının kesişiminde yeni bir dönem başlıyor. Şirketler, değerli ve stratejik metalleri dijital tokenlere dönüştürerek yatırımcıların fiziksel teslimat olmadan bu varlıklara yatırım yapabilmesini amaçlıyor.

Financial Times'ın haberine göre model, bir yandan yatırımcıların emtia piyasalarına erişimini kolaylaştırırken diğer yandan madencilik şirketlerine projelerini finanse etmek için yeni kaynak yaratma imkanı sunuyor.

ALTIN TOKENLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Tokenleştirme çalışmalarında ilk sırada altın yer alıyor. Tether Gold ve Pax Gold gibi kripto varlıklarda her bir token bir troy ons altını temsil ediyor. Belirli şartların karşılanması halinde token sahipleri fiziksel altın talep edebiliyor.

Söz konusu tokenlerin piyasa değerleri sırasıyla yaklaşık 2,7 milyar dolar ve 1,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Buna karşılık altın destekli borsa yatırım fonlarının toplam piyasa değeri temmuz ayında 530 milyar dolara ulaşırken, bu fonların 4 bin tondan fazla külçeyle desteklendiği belirtiliyor.

URANYUM DA TOKENLEŞTİRİLİYOR

Tokenleştirme yalnızca altınla sınırlı kalmıyor. Metals.io, gerekli izinlerin bulunması halinde fiziksel metalle değiştirilebilen uranyum, nikel ve kobalt tokenleri çıkardı.

Ancak uranyumun sıkı şekilde düzenlenen bir madde olması nedeniyle bugüne kadar hiçbir yatırımcı token karşılığında fiziksel uranyum teslim almadı.

Metals.io'nun token işlemlerinin Aralık 2024'ten bu yana toplam hacmi 24 milyon dolara ulaşırken, tokenleri yaklaşık 9 bin kişi elinde tutuyor.

MADEN ÇIKARILMADAN TOKEN SATIŞI

Yeni modelin dikkat çeken taraflarından biri de henüz yer altında bulunan metallerin dahi tokenleştirilebilmesi.

Nasdaq'ta işlem gören altın madencisi Blue Gold, madenden kripto cüzdana metal teslimini mümkün kılacak bir model üzerinde çalışırken, operasyonlarını finanse etmek amacıyla binlerce token ihraç etti.

Datavault AI ise bakır ve antimon gibi metalleri henüz çıkarılmadan tokenleştirmeyi ve bu yolla madencilik faaliyetlerine finansman sağlamayı planlıyor.

Bu modelde yatırımcılar tokenlerini daha sonra piyasada satabilecekleri gibi, metal çıkarıldığında fiziksel varlıkla değiştirmek üzere de ellerinde tutabilecek.

ABD VE İNGİLTERE'DE BLOCKCHAİN İLGİSİ ARTIYOR

Hisse senedi ve tahvillerin tokenleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Wall Street'in blockchain teknolojisine ilgisinin arttığı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler de finans piyasalarında tokenleştirmeyi teşvik etmek ve Londra'nın küresel külçe altın ticaretindeki konumunu korumak amacıyla dijital altına yönelik yeni bir çerçeve hazırlıyor.

UZMANLAR RİSKLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Sektördeki hızlı gelişmelere rağmen tokenleştirilmiş metallerin henüz gelişiminin ilk aşamasında olduğu vurgulanıyor.

Uzmanların dikkat çektiği en önemli konuların başında standartlaşma eksikliği, düzenleyici belirsizlik ve tokenin gerçekten temsil ettiği fiziksel varlıkla ne ölçüde güvence altına alındığı geliyor.

Yatırımcı açısından kritik soru ise tokenin bağlı olduğu fiziksel metale gerektiğinde nasıl erişilebileceği olacak.

Metal ve kripto piyasalarının kesişiminin madencilik şirketleri için yeni bir finansman kanalı yaratma potansiyeli bulunurken, yatırımcılar açısından ise geleneksel maden hisseleri veya emtia fonlarından farklı olarak belirli bir fiziksel varlığa bağlı dijital ürünler ortaya çıkıyor.

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