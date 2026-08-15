Fitch Ratings, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kuruluş, ülkenin uzun vadeli kredi notunu “AA-” seviyesinde, not görünümünü ise “durağan” olarak korudu.

Fitch, İngiltere’nin kredi profilini; yüksek gelirli, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasaları ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsünün desteklediğini belirtti.

Buna karşılık yüksek kamu ve dış borcun ülkenin kredi profili üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

İNGİLTERE EKONOMİSİNDE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Fitch, yüksek enerji fiyatları, sıkı finansman koşulları ve iş gücü piyasasındaki zayıflamanın etkisiyle İngiltere ekonomisinin 2026'da yüzde 0,9 büyümesini bekliyor.

Ekonominin 2027'de yüzde 1,2, 2028'de ise yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi. Fitch, 2028 büyümesinin “AA” kredi notuna sahip ülkelerin yüzde 2,9'luk ortalama büyümesinin yaklaşık yarısına denk geleceğine dikkat çekti.

Kuruluş, büyümeye yönelik risklerin ise genel olarak dengeli olduğunu değerlendirdi.

Kamu yatırım planlarının daha hızlı uygulanması, yapay zeka kullanımının yaygınlaşması ve Avrupa Birliği ile daha kapsamlı bir ticari entegrasyon sağlanması büyümeyi destekleyebilecek unsurlar arasında gösterildi.

Buna karşılık, vize ve daimi ikamet koşullarının sıkılaştırılması sonrasında göçte yaşanan azalmanın büyüme açısından aşağı yönlü risk oluşturabileceği belirtildi.

ENFLASYONUN YIL SONUNDA YÜZDE 3,7 OLMASI BEKLENİYOR

Fitch, İngiltere'de haziran ayında yüzde 2,6 seviyesinde bulunan enflasyonun yıl sonunda yüzde 3,7'ye yükselmesini bekliyor.

Enflasyonun 2028 sonunda ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefiyle uyumlu şekilde yüzde 2'ye gerileyeceği öngörülüyor.

BOE FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Fitch Ratings, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini 2026 boyunca yüzde 3,75 seviyesinde sabit tutacağını tahmin ediyor.

Kuruluş, daha sonraki dönemde faiz indirimlerinin başlamasını ve politika faizinin 2028'de yüzde 3 seviyesine çekilmesini bekliyor.

Fitch ayrıca İngiltere'deki siyasi görünümün, yasama döneminin geri kalanında daha fazla istikrar sağlayabileceğini değerlendirirken, bir sonraki seçime yaklaşıldıkça mali politikaya ilişkin belirsizliklerin artabileceğine işaret etti.

Kaynak: Bloomberg