Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan emekliler açısından yeni bir tahsilat dönemi gündemde. Buna göre belirli SGK alacakları, bazı durumlarda emekli aylıklarından kesinti yoluyla tahsil edilebilecek. Ancak uygulamanın tüm emeklilerin maaşından otomatik olarak kesinti yapılacağı anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Yasal mevzuattaki son düzenlemelerle birlikte SGK alacaklarının tahsilatında uygulanacak usul ve esaslar netleşti. Konuyla ilgili Radyo Sputnik'te yayımlanan “Çalışma Hayatım” programında SGK Uzmanı Melis Elmen değerlendirmelerde bulundu.

HANGİ BORÇLAR MAAŞTAN KESİLEBİLECEK?

Düzenleme kapsamında yalnızca SGK kaynaklı belirli borçların tahsil edilmesi öngörülüyor. Bunlar arasında;

Prim borçları,

Bağ-Kur borçları,

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları,

Tarım sigortası kaynaklı borçlar,

Emekli Sandığı kapsamındaki bazı borçlar

yer alıyor.

Emeklilerin banka kredileri, elektrik, su veya benzeri özel borçları ise bu kapsamda değerlendirilmiyor.

KESİNTİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Uygulamanın yaşlılık ve malullük aylığı alanların yanı sıra iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan hak sahiplerini de kapsayabileceği belirtiliyor.

Kesintilerde önceliğin kişinin kendi GSS prim borçlarına verilmesi, ardından geçmiş dönemlerden kaynaklanan diğer sigortalılık ve iş yeri borçlarının tahsil edilmesi öngörülüyor.

KESİNTİ ORANI NE KADAR OLACAK?

Mevzuatta emekli aylıklarından yapılabilecek kesinti için azami yüzde 25 sınırı bulunuyor. Ancak emekli aylıklarının mevcut seviyeleri dikkate alınarak uygulamada yüzde 10 civarında bir kesintinin esas alınmasının beklendiği ifade ediliyor.

SGK Uzmanı Melis Elmen, kesintilerin borcu bulunan kişiler açısından uygulanacağını ve “bütün emeklilerin maaşından otomatik olarak para kesilecek” şeklinde bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini belirtti.

SGK'nın resmi kaynaklarında da aylıkların gerekli hallerde kesilmesi ve yeniden bağlanmasına ilişkin işlemlerin kurumun görevleri arasında olduğu belirtiliyor.

BORÇLARDA ÖNCELİK SIRASI BELLİ OLDU

Aktarılan bilgilere göre tahsilatta öncelik sırasının GSS prim borçları, ardından geçmiş döneme ilişkin sigortalılık borçları, bazı iş yeri kaynaklı borçlar, tarım sigortası ve Bağ-Kur borçları ile Emekli Sandığı kapsamındaki bazı borçlar şeklinde olması bekleniyor.

Özetle, düzenleme SGK'ya borcu bulunan belirli hak sahiplerinin aylıklarından tahsilat yapılmasının önünü açarken, SGK borcu bulunmayan tüm emeklilerin maaşından otomatik kesinti yapılacağı anlamına gelmiyor.

Kaynak: YeniÇağ