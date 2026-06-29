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Benzine 2,66 TL, motorine 2,84 TL, LPG'ye 1,22 TL zam bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Akaryakıt fiyatlarında yeni hafta öncesi zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL ve LPG'de 1,22 TL fiyat artışı öngörülüyor.

Zamların yürürlüğe girmesi halinde pompaya yansıyan fiyatlar yeniden yükselecek. Özellikle son dönemde peş peşe gelen fiyat değişikliklerinin ardından araç sahipleri yeni tarifeyi yakından takip ediyor.

29 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,29 TL/LT
Motorin: 64,57 TL/LT
LPG: 31,99 TL/LT

Akaryakıta büyük zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG de fiyat değişecek, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,11 TL/LT
Motorin: 64,39 TL/LT
LPG: 31,39 TL/LT

Akaryakıta büyük zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG de fiyat değişecek, Görsel 2

Ankara
Benzin: 63,23 TL/LT
Motorin: 65,64 TL/LT
LPG: 31,97 TL/LT

Akaryakıta büyük zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG de fiyat değişecek, Görsel 3

İzmir
Benzin: 63,50 TL/LT
Motorin: 65,92 TL/LT
LPG: 31,79 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 60.12
Tüm Akaryakıt Fiyatları

İSTANBUL'DA BENZİN 65 TL SINIRINA DAYANACAK

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun aktardığı hesaplamalara göre, Temmuz 2026'da ÖTV artışının pompaya yansıması halinde İstanbul'da benzin fiyatları 65 TL sınırına yaklaşacak. İstanbul Avrupa Yakası'nda halen 62,29 TL olan benzinin litre fiyatının 64,95 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 62,11 TL'den 64,77 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatının 63,23 TL'den 65,89 TL'ye, İzmir'de ise 63,50 TL'den 66,16 TL'ye çıkacağı öngörülüyor.

MOTORİNDE 67 TL'NİN ÜZERİ GÜNDEME GELEBİLİR

Motorinde beklenen 2,84 TL'lik ÖTV artışının da pompaya yansıması halinde fiyatların yeni zirveleri test etmesi bekleniyor.

Buna göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 64,57 TL olan motorinin litre fiyatı 67,41 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 64,39 TL'den 67,23 TL'ye yükselebilir. Ankara'da 65,64 TL olan motorinin litresinin 68,48 TL'ye, İzmir'de ise 65,92 TL'den 68,76 TL'ye çıkması bekleniyor.

Akaryakıta büyük zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG de fiyat değişecek, Görsel 4

LPG 33 TL'YE DAYANACAK

LPG'de litre başına 1,22 TL ÖTV artışı bekleniyor. Hesaplamalara göre zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 31,99 TL'den 33,21 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 31,39 TL'den 32,61 TL'ye yükselecek. Ankara'da fiyatın 33,19 TL'ye, İzmir'de ise 33,01 TL'ye çıkması öngörülüyor.

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