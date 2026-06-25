Gümüş fiyatları perşembe günü Asya seansında ons başına 56,79 dolar seviyesine geriledi. Böylece değerli metal üst üste üçüncü işlem gününde de değer kaybederken, piyasalarda 56,50 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıktı.

Uzmanlar, artan satış baskısının yatırımcılar üzerindeki etkisinin güçlendiğini belirtiyor.

FED BEKLENTİLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik beklentiler gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirtirken, ekonominin istikrarlı bir zeminde ilerlediğini ifade etti. Sıkı para politikası beklentileri, faiz getirisi bulunmayan gümüşe olan ilgiyi azaltıyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı ihtimalini yüzde 83,1 olarak fiyatlıyor.

GÖZLER ABD PCE VERİSİNDE

Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi bulunuyor.

Analistler, mayıs ayında manşet PCE enflasyonunun yüzde 4,1'e, çekirdek PCE'nin ise yüzde 3,4'e yükseleceğini tahmin ediyor. Nisan ayında manşet PCE enflasyonu yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.

GÜÇLÜ DOLAR GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

ABD Dolar Endeksi (DXY) 101,80 seviyesi çevresinde işlem görerek son bir yılın zirvesini test ediyor.

Doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından gümüşün maliyetini artırırken küresel talep üzerinde de baskı oluşturuyor.

ÇİN'DEN GELEN VERİLER DE ZAYIF

Çin'in gümüş konsantresi ithalatı mayıs ayında aylık bazda yüzde 15,8 azalarak 190 bin ton oldu.

Buna karşın yılın ilk beş ayında toplam ithalat 946 bin tona ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış kaydetti.

Öte yandan Çin'in işlenmiş gümüş ihracatı mayısta yüzde 11 gerileyerek 374,4 ton olurken, ocak-mayıs dönemindeki ihracat yüzde 3,38 düşüşle 1.803 ton seviyesinde gerçekleşti.