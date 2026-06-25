Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam, ata, gremse, Cumhuriyet ve ons altın güncel alış-satış fiyatları!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler ve dolar endeksindeki güçlü seyir, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Güvenli liman talebindeki zayıflama ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte ons altın kasım ayından bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor.
Yurt içinde ise yatırımcılar güne "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularıyla başladı. İşte serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları...
25 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ons altın
Alış: 3.971,44 dolar
Satış: 3.972,52 dolar
Gram altın
Alış: 5.968,62 TL
Satış: 5.969,50 TL
Çeyrek altın
Alış: 9.550,20 TL
Satış: 9.760,65 TL
Yarım altın
Alış: 19.060,52 TL
Satış: 19.541,31 TL
Tam altın
Alış: 39.278,00 TL
Satış: 39.685,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 38.200,78 TL
Satış: 38.923,19 TL
Ata altın
Alış: 40.273,89 TL
Satış: 41.322,28 TL
Gremse altın
Alış: 97.819,00 TL
Satış: 99.212,00 TL