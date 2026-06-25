ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler ve dolar endeksindeki güçlü seyir, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Güvenli liman talebindeki zayıflama ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte ons altın kasım ayından bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor.

Yurt içinde ise yatırımcılar güne "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularıyla başladı. İşte serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları...

25 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın

Alış: 3.971,44 dolar

Satış: 3.972,52 dolar

Gram altın

Alış: 5.968,62 TL

Satış: 5.969,50 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.550,20 TL

Satış: 9.760,65 TL

Yarım altın

Alış: 19.060,52 TL

Satış: 19.541,31 TL

Tam altın

Alış: 39.278,00 TL

Satış: 39.685,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 38.200,78 TL

Satış: 38.923,19 TL

Ata altın

Alış: 40.273,89 TL

Satış: 41.322,28 TL

Gremse altın

Alış: 97.819,00 TL

Satış: 99.212,00 TL