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Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam, ata, gremse, Cumhuriyet ve ons altın güncel alış-satış fiyatları!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler ve dolar endeksindeki güçlü seyir, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Güvenli liman talebindeki zayıflama ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte ons altın kasım ayından bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor.

Yurt içinde ise yatırımcılar güne "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularıyla başladı. İşte serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları...

25 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın

Alış: 3.971,44 dolar
Satış: 3.972,52 dolar

Gram altın 6 bin TL nin altına indi! İşte güncel fiyatlar, Görsel 1

Gram altın

Alış: 5.968,62 TL
Satış: 5.969,50 TL

Gram altın 6 bin TL nin altına indi! İşte güncel fiyatlar, Görsel 2

Çeyrek altın

Alış: 9.550,20 TL
Satış: 9.760,65 TL

Gram altın 6 bin TL nin altına indi! İşte güncel fiyatlar, Görsel 3

Yarım altın

Alış: 19.060,52 TL
Satış: 19.541,31 TL

Gram altın 6 bin TL nin altına indi! İşte güncel fiyatlar, Görsel 4

Tam altın

Alış: 39.278,00 TL
Satış: 39.685,00 TL

Gram altın 6 bin TL nin altına indi! İşte güncel fiyatlar, Görsel 5

Cumhuriyet altını

Alış: 38.200,78 TL
Satış: 38.923,19 TL

Gram altın 6 bin TL nin altına indi! İşte güncel fiyatlar, Görsel 6

Ata altın

Alış: 40.273,89 TL
Satış: 41.322,28 TL

Gram altın 6 bin TL nin altına indi! İşte güncel fiyatlar, Görsel 7

Gremse altın

Alış: 97.819,00 TL
Satış: 99.212,00 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 5.966,49 5.967,47 % -0.21 08:58
Ons Altın / TL 185.234,98 185.304,58 % -0.39 09:13
Ons Altın / USD 3.982,64 3.983,28 % -0.41 09:13
Çeyrek Altın 9.546,39 9.756,81 % -0.21 08:58
Yarım Altın 19.033,12 19.513,61 % -0.21 08:58
Ziynet Altın 38.185,56 38.907,88 % -0.21 08:58
Cumhuriyet Altını 40.557,00 41.166,00 % -1.61 17:03
Tüm Altın Fiyatları

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