Demir-çelik sektöründeki gelişmeleri ve şirketin finansal görünümünü yakından takip eden Global Menkul, 29 Haziran 2026 tarihinde yayınladığı strateji raporuyla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) hisseleri için hedef fiyatını ve yatırım tavsiyesini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu.

TAVSİYE "AL" SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

Global Menkul, daha önce Erdemir hisseleri için "gözden geçiriliyor" olarak koruduğu yatırım tavsiyesini, şirketin geleceğine yönelik artan iyimserlikle birlikte doğrudan "Al" seviyesine çıkardı.

Kurum, hisse senedi için yeni hedef fiyatını 55,70 TL olarak belirledi. Raporun açıklandığı esnada piyasada işlem gören cari fiyat seviyeleri dikkate alındığında, yeni hedef fiyat EREGL yatırımcıları için orta vadede yüzde 34,47 oranında güçlü bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

HİSSEDE SON DURUM: YILLIK ZİRVEYE YAKIN SEVİYELER KORUNUYOR

Raporun geldiği işlem gününde Erdemir hisselerinde hafif satıcılı bir seyir izlendi. Saat 12:00 itibarıyla hisseler, bir önceki kapanış fiyatı olan 42,12 TL’nin ardından gün içinde yüzde 1,04 değer kaybederek 41,68 TL seviyesinden işlem gördü.

Anlık piyasa derinliğinde alış emirleri 41,44 TL, satış emirleri ise 41,46 TL kademelerinde yoğunlaştı.

Kısa vadeli bu kâr satışına rağmen Erdemir'in orta ve uzun vadeli performans grafiği gücünü koruyor.

Haftalık bazda yüzde 3,60, aylık bazda ise yüzde 7,26 prim yapan EREGL, yıllık bazda yüzde 64,30’luk kazanç oranıyla yatırımcısına enflasyon üzerinde getiri sağlamaya devam ediyor.

Hisse, son bir yıl içinde gördüğü en düşük seviye olan 23,55 TL'den hızla uzaklaşırken, ulaştığı yıllık en yüksek seviye olan 43,13 TL’ye oldukça yakın bir bölgede dengelenme çabasını sürdürüyor.

DEV HACİMLE DİKKAT ÇEKTİ

Borsa İstanbul’un en likit varlıklarından biri olan Erdemir, bugünkü işlemlerde de devasa bir likiditeye ulaştı. Güncel verilere göre hissede 2.281.941.460 TL (yaklaşık 2,28 milyar TL) tutarında dev bir işlem hacmi gerçekleşirken, el değiştiren hisse miktarı 54.695.713 Lot olarak kayıtlara geçti.

Analistler, Global Menkul'ün bu raporunun, yıllık zirve seviyelerinde soluklanan hisse üzerinde orta vadeli bir destek oluşturacağını ve önümüzdeki seanslarda alımları yeniden tetikleyebileceğini öngörüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.