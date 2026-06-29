ARY Holding, Tekfen Holding'de sahip olduğu payların devrine ilişkin önemli bir anlaşmaya imza attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre ARY Holding, Tekfen Holding'de doğrudan sahip olduğu %23,4'lük pay ile Vera Ticari Danışmanlık aracılığıyla dolaylı olarak elinde bulundurduğu %8,68'lik payın devri için Libco İnşaat ile sözleşme imzaladı.

TOPLAM %32,08'LİK PAY DEVREDİLECEK

Sözleşmenin tamamlanmasıyla birlikte Libco İnşaat, Tekfen Holding sermayesinin %32,08'ini temsil eden payları doğrudan ve dolaylı olarak devralacak.

"KONTROL DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK"

KAP açıklamasında, söz konusu pay devrinin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Tekfen Holding nezdinde herhangi bir kontrol değişikliğine yol açmayacağı belirtildi.

Şirket, işlemin mevcut ortaklık yapısında kontrolü değiştiren bir sonuç doğurmayacağını vurguladı.

HİSSELER POZİTİF TEPKİ VERDİ

Pay devir anlaşmasının duyurulmasının ardından Tekfen Holding hisseleri yükselişe geçti.

11.17 itibarıyla TKFEN hisseleri %2,26 primle 144,90 TL'den işlem görüyor.

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