Vestel Elektronik (VESTL) ve Vestel Beyaz Eşya (VESBE), mevcut konsolide kredilerinin geri ödeme planlarını ve vade yapılarını, şirketin operasyonel nakit akışıyla daha uyumlu hale getirmek amacıyla bankalara finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu.

Cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaların ardından hisseler bu gelişmeyi tavanda karşıladı.

YÜZDE 10 YÜKSELİŞLE TAVAN FİYAT

Haftanın ilk işlem gününde borç yapılandırma haberini fiyatlayan Vestel Elektronik hisseleri, açılışın ardından sert bir yükseliş kaydederek yüzde 9,98 primle 28,64 TL tavan fiyatına ulaştı.

Bir önceki günü 26,04 TL’den kapatan VESTL, gelen yoğun alımlarla birlikte satış kademelerini tamamen eriterek tavan fiyatına kilitlendi.

Benzer şekilde, grubun diğer önemli iştiraki Vestel Beyaz Eşya hisseleri de yüzde 10 değer kazanarak 7,40 TL seviyesinde tavan oldu.

İŞLEM HACMİNDE REKOR SEVİYELER

Saat 10:45 itibarıyla Vestel Elektronik'e yönelik yoğun yatırımcı ilgisi dikkat çekiyor. Güncel verilere göre hissede 208.448.985 TL tutarında devasa bir işlem hacmi gerçekleşirken, el değiştiren hisse miktarı 7.424.604 Lot olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayından bu yana süregelen baskılı ve aşağı yönlü hareketin, gelen bu son haberle birlikte hacimli bir yeşil mumla kesildiği ve düşüş trendinin güçlü bir şekilde kırıldığı gözlemleniyor.

Haftalık bazda yatırımcısına yüzde 17,86 kazanç sağlayan VESTL, yıllık bazdaki kayıplarını ise hızla telafi etmeye başladı.

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